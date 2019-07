Edesur y Edelap se sacan chispas por el gran apagón en zona norte de la Ciudad

La responsabilidad por el amplio corte de luz generó una dura respuesta desde la empresa de capitales italianos contra la prestadora que da el servicio eléctrico en nuestra región

El amplio apagón que afectó a la zona Norte de nuestra ciudad el 22 de junio pasado sumó un nuevo capítulo a esta novela de culpas y responsabilidades cruzadas ante la grave falla en el servicio que afectó a más de 50.000 usuarios, que padecieron hasta cinco días sin luz eléctrica.

Según comunicó en su momento Edelap, la falla se originó por la ruptura de un cable subterráneo de alta tensión que une la subestación Tolosa con la de City Bell. En ese contexto, un informe reservado de la empresa de energía al que accedió este diario daba cuenta de ese desperfecto y en el escrito acusaba a otra compañía del sector, Edesur, porque el sistema tiene como “respaldo” otro cable de alta tensión que une a la subestación de City Bell con la de Dock Sud y éste -siempre según Edelap- estaba fuera de servicio desde mayo de 2017, pese a los reclamos que supuestamente la empresa que opera en el Gran La Plata le hizo para que lo repararan.

Pero ahora Edesur contraatacó. Mediante un informe al que accedió EL DIA no solo contradijo la versión que dio Edelap, sino que agrega elementos a la polémica con los que no solo carga las tintas sobre la supuesta responsabilidad de la empresa, sino que da detalles de la ayuda que intentó brindar durante la contingencia y que la compañía que opera en nuestra región supuestamente no aceptó.

El informe interno revela que “sobre la línea que une Dock Sud y City Bell es importante aclarar que Edesur le comunicó el 5 de junio a Edelap que la Municipalidad de Berazategui, realizando una reparación de un caño de agua, había perforado la terna 230. Se les informó que, como llevaría varios días la reparación, tenían que tener otra reserva disponible. Es evidente que con lo que pasó, no tenían Plan de Contingencia porque cuando se produjo su falla no tenían backup”.

En cuanto a los pasos formales que dio la empresa Edesur ante las autoridades de control tras los inconvenientes en la línea de “backup”, este diario pudo saber que, hasta ahora la compañía de capitales italianos avisó por “canales no oficiales” al ministerio de Infraestructura bonaerense que conduce Roberto Gigante sobre el acontecimiento, pero no así al organismo de control provincial, el OCEBA.

Pero al contrastar los informes internos no queda en claro una fecha puntual, que sería la de la rotura de la línea que une City Bell con Dock Sud: por ejemplo, para Edelap, la línea de respaldo estaba fuera de servicio desde mayo de 2017 y había reclamado en “incontables ocasiones” para que la reparen. Para Edesur, a la línea la rompió una cuadrilla municipal el 5 de junio de este año, el desperfecto fue corroborado por un escribano e inmediatamente informado a Edelap mediante un mail.

Pero, ante la falla masiva y prolongada del servicio en zona Norte, la empresa que opera en CABA y sur del Conurbano bonaerense afirmó en el escrito que “no obstante no tener ninguna responsabilidad sobre el hecho se les ofreció (a Edelap) grupos electrógenos y cuadrillas técnicas”, que la empresa Edelap no pidió y tampoco utilizó, según revelaron.

La misma empresa explica otra cuestión que pone de relieve la controversia que ya existiría entre ambas compañías por el funcionamiento de esta línea utilizada como “backup”. “Desde 2018 se hicieron distintas reuniones para resolver el tema de este cable de reserva que une Dock Sud con City Bell, ya que para Edesur esa línea no cumple ninguna función y significan 40 kilómetros que se tienen que mantener y reparar cuando sucede algo, por eso se insistió en que buscaran otra alternativa de reserva, como unir su red a la de la Central Termoeléctrica Ensenada de Barragán”, que opera un consorcio conformado por YPF y Pampa Energía.

LA LÍNEA DE LA DISCORDIA

Fuentes del sector explicaron que esta línea de “backup” existe porque pertenece al antiguo trazado que operaba cuando el servicio lo prestaba la estatal SEGBA. Tras la privatización de los servicios eléctricos en 1992, las áreas de concesión se dividieron pero quedaron algunas cuestiones en “zonas grises” como el de este tendido, ya que pertenece a Edesur y está en su área de concesión pero presta el servicio para que Edelap tenga una línea “de reserva”.

Ante una consulta de este diario, la empresa Edesur informó que “nos sorprende la actitud asumida por la empresa Edelap ya que Edesur no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre el evento que se produjo y dejó sin luz a miles de vecinos de La Plata y sus alrededores.

Edelap destacó en el escrito que publicó este medio la semana pasada las “acciones preventivas ejecutadas … debido a las infructuosas gestiones administrativas y comerciales manifestando la falta de calidad de servicio, para hacer posible que Edesur sostenga el vínculo en las condiciones de operatividad requeridas para garantizar el servicio en su función técnica de transporte”.