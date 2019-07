VIDEO.- Un error reveló la belleza submarina de The Legend of Zelda

The Legend of Zelda: Breath of the Wild presenta un mapa enorme lleno de misterios, secretos y magníficos paisajes. Ahora, a esa lista de rincones sorprendentes se suman algunos puntos concretos desde los que podemos disfrutar de todos los elementos que se ocultan en el lecho marino, peces incluídos, sin la molestia del agua.

Un jugador japonés descubrió un error de visualización en el Zelda más reciente que permite observar en detalle cómo es el fondo de mares, lagos y ríos, y todo lo que contienen. Dado que las habilidades natatorias de Link son muy limitadas, se trata de una ocasión privilegiada de disfrutar de estos bonitos paisajes submarinos. Desde el perfil en Twitter de este aficionado pueden descubrirse otros secretos de Breath of the Wild compartidos por los jugadores y puestos al descubierto por errores de programación, como una zona secreta repleta de caballos esqueléticos.