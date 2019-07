Macri y Schiaretti cenaron en un restaurante céntrico de Córdoba

El presidente Mauricio Macri y el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, compartieron esta noche una cena en un restaurante del centro de la capital provincial, al que asistió la primera dama, Juliana Awada, y donde ambos mandatarios mostraron públicamente la estrecha relación con los une.



En su rápido ingreso al restaurante "El Papagayo", Macri dijo "tengo muy buena relación" con el gobernador, mientras Schiaretti destacó que recibe "a todos los candidatos" a presidente y que si otro lo invita a comer irá porque "es lo que corresponde".



La comida se realizó temprano, ya que luego Macri tenía previsto ver en el hotel donde se aloja el partido entre Boca Juniors y Athletico Paranaense por la Copa Libertadores, trascendió de fuentes políticas.



Antes de entrar a la casa de comidas, Schiaretti dijo que Macri "me invitó a venir a cenar y como corresponde en democracia yo acepté".



"Si otro candidato también viene a Córdoba y me invita a cenar o a almorzar también voy a ir porque es lo que corresponde", amplió el gobernador.



Remarcó que trata "a todos los candidatos de la misma manera" y que estaba invitada también su esposa, la diputada nacional Alejandra Vigo, pero no concurrió porque tiene que realizar actividades en Buenos Aires.



Schiaretti fue reelecto por otros cuatro años en las elecciones de mayo pasado y no se alineó con ninguna fórmula presidencial para las PASO del 11 de agosto, por lo que fue visitado por los principales candidatos en campaña.



El gobernador y el PJ cordobés decidieron ir a las elecciones con boleta corta y dejar en libertad de acción a los electores para que se inclinen por su candidato presidencial favorito.



El mandatario provincial ya recibió al candidato presidencial del peronismo, Alberto Fernández, y al postulante de Consenso Federal, Roberto Lavagna.



Sin embargo, fueron encuentros formales en la casa de gobierno cordobesa, a diferencia de la cena con Macri, en pleno centro capitalino y a la vista de todos.