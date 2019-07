Facundo Ghiglione: el boxeador que vive en La Plata y trabaja en “El Marginal”

La nueva temporada de la serie de la TV Pública, que comienza mañana a las 22, llegará con un hijo adoptivo de nuestra ciudad, el peso pesado de Dolores que no veía la serie y no quiere adelantar nada sobre su rol

Es el estreno más esperado de la pantalla argentina: mañana vuelve “El Marginal”, con su tercera temporada y la promesa de dos más, a la pantalla de la TV Pública. Y con la presencia de un habitué de nuestra ciudad en el penal de San Onofre: uno de los nuevos personajes de la nueva tanda de episodios lo encarna Facundo Ghiglione, boxeador nacido en Dolores pero residente de La Plata, que interpretará a “un preso”... y no quiere adelantar nada más.

“Mirala”, le dice a EL DIA, consultado sobre más detalles sobre su rol en la serie que estalló en la pantalla de Netflix, tras recibir gran reconocimiento nacional e internacional luego del estreno de su primera temporada. La serie llegó al servicio bajo demanda un año más tarde de su estreno, y ante el furor que causó en la teleaudiencia (paradójico: mientras se emitió en el canal público y gratuito, promedió solo 2 puntos de rating) la N roja decidió continuar la historia... hacia atrás.

Esta temporada 3 se inserta así en el medio de la temporada 2, que ofició de precuela, y la primera entrega: los hermanos Mario y Diosito Borges (Claudio Rissi y Nicolás Furtado) obtuvieron el poder del penal y ahora buscarán armar un plan para ganar dinero lo antes posible ya que pueden obtener su libertad gracias a Gerardo Antín, el turbio alcaide interpretado por Gerardo Romano.

El boxeador de peso pesado de Dolores, apodado “El Diminuto” por su 1.93m de altura, insiste con no adelantar demasiado de su participación, y apenas concede que interpreta a un personaje “de un capítulo, que tiene varias escenas con uno de los protagonistas”. Según dice, esas escenas servirán para definir a ese personaje tal y cómo lo encontramos en la primera temporada.

Quizás como un aprendizaje del ring, Ghiglione no cede. Ni ante las consultas de este medio, pero, afirma, tampoco ante los ruegos de sus amigos fanáticos: “A todos los digo lo mismo. Es como si tenés una banda y te dicen ‘tocate una’. No, andá a verme”, se ríe.

Además, Ghiglione no es como sus amigos que siguieron la serie: el boxeador, que llegó al papel gracias a Yésica Palmetta, periodista deportiva autora de la biografía de la “Tuti” Bopp, “La novia del boxeo”, y la hermana de otro boxeador, Alberto Palmetta, con quien compartió selección nacional amateur (con Los Cóndores, Ghiglione participó en la World Series of Boxing, gané un bronce en los Juegos Continentales de 2013 y otra en los Odesur), “no veía la serie”, así que la ansiedad por conocer los detalles de la nueva temporada tampoco lo inundaba. Cuando lo convocaron “me tuve que poner a verla a las corridas, ver con quién voy a trabajar, quiénes son los personajes, no quiero ir en bolas”.

“Tampoco vi ‘Tumberos’ o ‘Okupas’ cuando era chico. No me interesan tanto las temáticas de cárcel y drogas, todo ese submundo”, explica el púgil y actor. Pero, agrega, “igual está buenísima. Quieren mostrar algo bastante real, nosotros que trabajamos todo el día y venimos de familias constituidas no tenemos en cuenta ese mundo carcelario, siniestro”.

¿Qué mira Ghiglione cuando enciende la tevé? Habitué de Cine.Ar, el canal de cine nacional, se declara fanático de las películas y series de época, mafia, western y todo lo relacionado a la Segunda Guerra Mundial. Recomienda “Boardwalk Empire”, protagonizada por su ídolo Steve Buscemi, y sorprende afirmando que también le encantan las románticas.

Avezado espectador, tampoco es un improvisado en materias de la interpretación: Ghiglione trabajó en videoclips (incluido uno de Airbag) y publicidades, y acompañó a Luciano Castro, que dirigida junto a otros una promotora de boxeo de la que era parte el boxeador hasta 2018, varias veces a la grabación de “Las Estrellas”. Cuando llegó al Penal de San Onofre, “ya tenía experiencia en filmaciones y sabía de que se trataba. Paciencia, repetir, repetir, uno se equivoca, vos te equivocás, otra toma, el director pide… Tenés que tener paciencia, saber que aunque vas a hacer tres tomas boludas te va a llevar todo el día”, explica, y accede que la disciplina sobre el ring le ayudó a sobrellevar esas largas jornadas laborales: “Soy muy disciplinado desde chico, para ser boxeador tenés que vivir como un soldado, lo tengo incorporado”.

También martillero (viajó de su Dolores natal en busca de expandir su carrera pugilística, pero su madre le pidió que estudie algo “por las dudas”), el multifacético Ghiglione estudia teatro, aunque, dice, “por una cuestión personal, no estaba en miras trabajar en tevé: tuve algunos problemas personales y con mi psicóloga buscamos una alternativa y fue teatro. Cuando me llamaron, cerró todo. Espero que cuando salga me sirva como chapa para presentarme en otros casting”.

Su lanzamiento a esa nueva carrera fue durante un 2018 de crisis, “un año difícil en lo personal”, donde, para colmo, no pudo pelear y vio cómo su trayectoria de púgil se detenía.

“Y va a seguir parada por la situación económica que vive el país. Es muy difícil conseguir apoyo, las cosas fundamentales para bancar un deportista están caras, la alimentación, los suplementos... Uno cuando tiene una carrera deportiva en ascenso necesita inversión”, cuenta Ghiglione, porque si no “termina siendo negocio para unos pocos y al que le pegan es a uno”.

Y el boxeo, además, tiene una particularidad: “Te tenés que cagar a piñas con un tipo que te quiere matar. Te tenés que entregar al 100%, tener la cabeza limpia, estar descansado, despejado: no podes ponerte a pensar que no llegás a pagar el alquiler, que se te vence la luz, que te quedaste sin esto, sin lo otro, que aumenta el micro a capital para viajar a entrenar... Eso pasa por vivir en un país como Argentina: en Rusia nos pagarían todo, pero acá si no jugás al fútbol no te apoya nadie”, afirma.

Por eso Ghiglione dejó la actividad profesional tras seis peleas porque “preferible dejar de esta manera, que comerme tres nocauts y quedar loco, no poder trabajar...”

De todos modos, sigue dando clases en un gimnasio de crossfit y, también, clases personalizadas. Además de trabajar en el Ministerio de Educación: “Trato de sobrevivir”, dice. “Como todos”.