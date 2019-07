Primer round de campaña

Vidal abrió el fuego al asegurar que Axel Kicillof “es Máximo Kirchner” y que detrás está La Cámpora. Ayer, desde el Frente de Todos salieron a responderle con dureza. “Muestra cómo quiere hacer campaña”, replicaron

| Publicado en Edición Impresa

A poco de la campana de largada del pasado domingo, la campaña bonaerense ya tiene su primer round, con fuertes cruces que tuvieron como protagonistas a la gobernadora provincial y candidata de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal, su rival del Frente de Todos Axel Kicillof y un nutrido grupo de intendentes y legisladores del peronismo, que ayer se sumaron a la polémica.

El cruce se produjo a partir de las declaraciones de la mandataria bonaerense el domingo por la noche en el programa “Periodismo Para Todos”, Allí, afirmó que si gana Kicillof “quien va a gobernar la Provincia es La Cámpora”.

“No me queda niguna duda. Kicillof es Máximo Kirchner y el proyecto es Máximo 2023”, lanzó Vidal en la entrevista con Jorge Lanata. Y agregó: “No se trata de una persona. Son una manera de gobernar. Ellos gobernaron 28 años sin dar respuestas a los bonaerenses que las necesitaban”.

Las declaraciones de Vidal dispararon el primer cruce de la campaña que se puso en marcha formalmente el domingo pasado.

Ayer, salieron a responderle el propio Kicillof y un nutrido grupo de intendentes y legisladores de distintas vertientes del armado opositor.

En declaraciones a FM La Redonda, el candidato del Frente de Todos recogió el guante y habló de “campaña sucia”.

“Muestra un poco cómo quieren hacer la campaña”, dijo Kicillof sobre la frase de Vidal, al tiempo que cargó contra la gobernadora bonaerense al decir que “tiene un problema que no creo que pueda resolver y es la situación de las personas, que está desordenada y está todo mal y no tiene una respuesta”.

“Este tiempo se la pasaron diciendo que había una diferencia grandísima entre La Cámpora y yo y ahora dicen locontrario. Desde que se resolvió mi candidatura a gobernador lo que más recibí son campañas sucias”, afirmó el precandidato.

RÉPLICA DE INTENDENTES

En ese marco, los intendentes peronistas del Frente de Todos salieron ayer a responderle a Vidal a través de sus redes sociales.

“Me sorprende la campaña de agravios de María Eugenia Vidal a Axel Kicillof. Sería mejor que esté atenta a las necesidades de la provincia, de las pymes y de las industrias que cerraron o están en crisis por las políticas de su presidente, en vez de armar una campaña sucia”, tuiteó hoy Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar, que buscará en octubre su reelección por el Frente de Todos.

“Vamos a trabajar con Kiciloff para que la Provincia vuelva a generar trabajo y esperanza. Caminando junto a la gente, hablando con la verdad, sin versos ni falsas promesas. No es bueno para Vidal mentir o quebrar la ley para salir en TV. Hagamos una campaña limpia, sin trampas”, sostuvo a través de su cuenta de Twitter Gabriel Katopodis, intendente de San Martín, otro de los que buscará su reelección en octubre.

En tanto, el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quien el sábado organizó el asado en el que Máximo Kirchner escuchó reclamos de un puñado de intendentes del conurbano “por la forma en la que Kicillof está encarando la campaña en la Provincia”, según confiaron algunos de los presentes a Télam, fue otro de los que hoy salió a respaldar al economista.

“No sé de qué habla; si gana Axel (Kicillof) vamos a poner en marcha la Provincia”, fue el breve tuit de Insaurralde a favor del ex ministro de Economía kirchnerista.

Por su parte, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, también enrolado en las filas del kirchnerismo, dirigió un tuit a Vidal en el que le dijo que “a la Provincia la va a gobernar una coalición de partidos que va a defender a la gente y no va a abandonar a las escuelas públicas como usted lo hizo”.

“A partir del 10 de diciembre, debemos asegurar una mayor autonomía municipal, mayor inversión en infraestructura para educación y una asistencia a las políticas preventivas de salud. ¡¡¡No es La Cámpora, somos Todos!!, sentenció también a través de las redes el intendente de General Las Heras, Javier Osuna.

TAMBIÉN DESDE EL MASSISMO

También a través de sus redes sociales, referentes massistas del Frente de Todos en la Provincia de Buenos Aires salieron a responderle con dureza a Vidal y a subir el tono de la campaña.

“Las ventas minoristas cayeron en mayo 12.2 y hay un retroceso en lo que va del semestre de 12.4. El anillo que rodea Capital fue en estos años el reflejo del fracaso económico del Gobierno”, dijo el senador José Luis Pallares. Y añadió: “Atrás de la sonrisa brillante de Vidal están la enorme cantidad de persianas bajas de las avenidas del conurbano”.

En ese sentido, la diputada nacional Cecilia Moreau sostuvo: “La sonrisa de Vidal no evita el hambre de los chicos en la Provincia y no evitó que la educación bonaerense sea un desastre. La sonrisa de Vidal para los bonaerenses no es más que puro marketing”.

“Vidal se equivoca. Si gana el Frente de Todos en Buenos Aires sabemos que debemos ayudar a crear empleo, garantizar la seguridad de los Bonaerenses, ampliar la infraestructura social y darle impulso a la producción. Todo lo que una empleada/o de Macri no puede hacer”, concluyó Moreau.

Por último, la diputada provincial Valeria Arata afirmó: “Detrás de las sonrisas de campaña de Vidal y Macri el desempleo llega a un nuevo record, el más alto en lo últimos 13 años”.