Condenado por encubrir crimen: “Soy inocente”

Uno de los policías que fueron condenados a penas de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer funciones públicas por haber cometido falso testimonio y encubrimiento agravado en el asesinato del ecologista Carlos Castello, ocurrido en Lobos en 2008, insistió en decir que es “inocente”. Según le dijo Jorge Álvarez Ceballos a EL DIA, cuando hallaron sin vida a Castello “dieron aviso a la fiscalía y la doctora (Gisela) Dupraz, asesora letrada, me llamó a mí. Entré y vi que el cuerpo estaba con un arma y sobre un charco de sangre. Apenas lo toqué y me fui a esperar a la fiscal y a la policía científica, con quienes comprobamos que tenía un orificio de disparo en la sien derecha”. Ese, sostuvo, “fue mi único contacto con el cuerpo”, y aseguró “no conocer” a Castello. “Once años después pasa todo esto. Declaré ante cuatro fiscales, nunca mencionaron un móvil para el crimen. Jamás pidieron otra autopsia. El mismo hermano dijo que estaba con un cuadro depresivo, que tenía que estar bajo tratamiento”. Por otro lado, señaló que “yo era médico de policía en Lobos, de donde soy. Ahora no tengo más vida ahí”.