Incertidumbre económica: el Gobierno canceló la licitación de las Letes que vencen en marzo

El Ministerio de Hacienda informó que esta tarde solamente se conocerá el resultado de la licitación de las Letes que vencen el 29 de noviembre (105 días de plazo) y no cumplirá con el cronograma completo, que incluía las Letes que vencen el 13 de marzo del año que viene, es decir a 210 días de plazo.



El viernes se había informado que hoy se conocerían los resultados de ambas licitaciones por un monto máximo, en conjunto, de US$ 750 millones.



"El Ministerio de Hacienda comunica que el cierre de la licitación previsto para el día de hoy se pospone hasta las 16", se informó a través de un comunicado de prensa.



En este sentido, se aclaró que "se procederá a licitar únicamente las Letes con vencimiento el 29 de noviembre de 2019 (reapertura a 105 días de plazo remanente)".



No se informó el motivo por el cual se canceló la licitación de las Letes que vencen en marzo del año que viene.