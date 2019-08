Moria Casán acusó a Susana de no hacer "ni una sola pregunta" a Nannis

La conductora analizó este lunes la entrevista que ayer fue parte del ciclo que se transmite por Telefé y causó una inmensa ola de repercusiones

Mariana Nannis visitó ayer por la noche el living de Susana Giménez y causó sensación a raíz de sus fuertes declaraciones sobre su ex pareja, Claudio Paul Cannigia. La mediática lo acusó, entre otras cosas, de engaños y maltratos.

Tras la emisión, que logró un rating de casi 15 puntos, comenzaron los análisis en redes sociales, pero también en televisión. Tal fue el caso de Moria Casán, quien en Incorrectas hizo referencia al segmento que duró alrededor de una hora.

"La señora Nannis se llevó todo el rating del planeta. No sé si dijo barbaridades, ella usa ese estilo petardista desde hace 20 años, que decía que se bañaba en champagne y que todos eran unos grasas menos su marido. Siempre hablaba como mucho. Pero en realidad no fue una entrevista porque la señora que conduce el programa no le hizo ni una sola pregunta", consideró Moria.

Y agregó: "Fue un monólogo de Nannis. Ella (por Susana Giménez) intentó preguntar tres o cuatro veces, y mirando un papel. O sea, ¿qué entrevista hiciste, mamita? Mirá, si la agarraba yo hoy están los dos juntos con la novia enfiestándose".

Moria también aprovechó y le dedicó un "palito" a Mirtha Legrand. "Y si la agarraba la Legrand no la dejaba decir nada porque la cortaba", aseguró.

Finalmente, respecto a lo que Nannis contó, dijo: "Sabés lo que se mandó ella? Una terapia colónica, que es la forma chic de decir 'hacete un enema y largá toda la merd que tenés adentro'. Estaba intoxicada de tanta merd, entonces largó y largó…".