Dos mujeres platenses atravesadas por la misma violencia y desamparo

Tienen edades e historias parecidas. A Carolina, su ex pareja la encerró, le pegó y todavía hoy la sigue acosando. Laura, embarazada, fue agredida y amenazada por su ex novio. Denunciarlos ante la Justicia no fue sencillo

Los casos de Laura (45) y Carolina (47) se tocan en los márgenes de una problemática que ha ido en aumento en los últimos cuatro años. Son miles las mujeres que radican denuncias, en fiscalías o comisarías especializadas, tras haber sido víctimas de algún tipo de violencia de género.

Según cifras de la Procuración bonaerense, en la provincia de Buenos Aires se iniciaron 75.754 procesos penales de Violencia Familiar y de Género durante el año pasado. En tanto, en La Plata el número alcanzó los 4.875 (en este dato se incluye dentro del grupo de damnificados a los hombres). Es una realidad que la visibilización de la temática produjo cambios positivos en el proceso de defensa de las víctimas; con todo, aún resta mejorar cuestiones puntuales que dejan al descubierto vulnerabilidades del sistema judicial a la hora de atender a quienes padecieron incidentes de este tipo.

La referencia no es caprichosa: tanto Laura como Carolina se vieron perjudicadas por los tiempos de la Justicia y la falta de preparación de algunos de los profesionales encargados de cuidarlas y aportarles soluciones.

De la “normalidad” a la obsesión

Carolina conoció a su ex pareja en un recital de rock al que acudió acompañando a una amiga, en el año 2015. Se gustaron, comenzaron a salir y unas semanas más tarde se mudaron juntos a la casa de él, en Los Hornos.

Al principio, recordó, “la relación fue normal”, si bien ciertas actitudes en su comportamiento le llamaban la atención. Por momentos, al hombre, ahora de 41 años, lo notaba taciturno. Otras veces, “se lo veía como eufórico”, le contó a EL DIA. Ella atribuyó esos cambios en el humor de su novio a una faceta de su carácter. Con los años descubriría otra verdad.

Pocos meses después de iniciado el noviazgo, el sujeto se volvió obsesivo. Los primeros actos de violencia a los que fue sometida ocurrieron en inmueble que compartían. Le quitó su copia de la llave para dejarla encerrada y sin posibilidad de contactar a sus allegados. “Me separó de mi familia y de mis amigos, no quería que saliese a la calle”, explicó Carolina. Para ese entonces, las discusiones nocturnas “ocurrían todos los días”, señaló. Luego vendrían los golpes, en público y de manera privada.

“Yo no sabía por qué actuaba así. No podía ni hacer un mandado, iba a trabajar y me obligaba a volver sin parar en ningún lugar”, agregó. Tampoco era posible recibir visitas. A mediados de 2016 “me di cuenta de que era adicto y que en los períodos en los que no consumía se ponía peor”, indicó.

“Me acosa en mi trabajo y le dice a mis amigas que me va a tirar ácido en la cara. No puedo vivir así”

Carolina, Víctima de violencia de género

“Yo quería dejar asentado que esta persona me había golpeado. Tuve que insistir para que me atendieran”

Laura, Víctima de violencia de género

Ya había intentado denunciarlo en la dependencia correspondiente y en la Comisaría de la Mujer, “pero en ninguno de los dos lugares me quisieron atender”, aseguró. Aunque no sería hasta octubre de 2018 que Carolina juntó fuerzas de donde pudo -había bajado 10 kilos y se la veía desmejorada- y decidió terminar el vínculo “para salir del infierno”. La calma duró días. “Me empezó a molestar en mi trabajo, con llamados a toda hora. A veces manda remises a mi nombre o ambulancias, en otras oportunidades ha enviado coronas fúnebres. Me amenaza de forma constante”, refirió la mujer.

Fue entonces cuando resolvió acudir a un abogado. “Nosotros la asesoramos a que hiciera la denuncia en una fiscalía. En la UFI Nº 13 (a cargo de Mariana Ruffino) nos atendieron muy bien y la jueza Ana Garmendia fue expeditiva”, remarcó el letrado Adolfo Luna. Parecía que una luz asomaba en el horizonte de Carolina, pero “al hombre nunca pudieron notificarlo de la restricción de acercamiento porque la Policía dice que, cada vez que van a su domicilio, él no se encuentra”, detalló.

Entre tanto, ella sigue amedrentada. “En 29 años no falté nunca al trabajo, no saqué jamás una carpeta médica. Ahora ya no puedo seguir haciendo mi vida normal; tengo miedo de que me vuelva a hacer algo”, lamentó.

EL ARDUO PERIPLO DE DENUNCIAR

“El sistema no funciona. Vos te movés, pero en la Comisaría no te dan bolilla, a la persona no la notifican y en definitiva una queda desprotegida”, le dijo Laura a este diario. Con 45 años, tiene dos hijos, una nena de 6 años y un joven de 22.

La menor fue determinante en su cruzada: “Ayer (por el sábado) le pegó y eso me hizo entender que nunca iba a cambiar, que cada vez sería peor”, manifestó.

“Nos conocíamos desde hacía tres años, por amigos en común. De a poco fuimos intimando hasta que decidimos estar juntos y se vino a vivir a mi casa, en Arturo Seguí”, sostuvo. Él “era muy celoso, pero no agresivo. Su verdadera personalidad la mostró de a poco, cuando ‘entró en confianza’ y me obligó a cortar lazos familiares, de amistades. No quería ni que usara las redes sociales”, declaró.

En su caso, la violencia fue progresiva. Del maltrato verbal pasó al daño psicológico y luego a los golpes. La peor parte, remarcó Laura, sucedió una vez que se enteraron de que ella estaba embarazada. Según le contó la mujer a este medio, “ahí comenzó a actuar como si yo fuera de su propiedad”.

Tras uno de esos episodios “con trompadas y amenazas”, Laura lo denunció y trató ponerle fin a la relación. No obstante, “me convenció de que se había equivocado y que iba a cambiar, que no quería perder a su hijo. Estuvo unas semanas bien y después volvió a ser quien era realmente”, expuso.

En ese rapto de locura “le pegó a mi nena, me ahorcó y me dijo: ‘Si yo me voy, vos te vas a ir también’”. Finalmente se marchó, no sin antes “robarme toda la documentación mía y de mis hijos y el celular”, afirmó.

El camino de la exposición legal estuvo cargado de obstáculos y culminó sin garantías. Conforme advirtió la mujer, “no me tomaban la denuncia en ningún lado. Hasta me dijeron que no me ‘gastara’ en ir a la fiscalía porque estaban de ferias”.

Ella, por su parte, hizo caso omiso, a fuerza de insistir -incluso con el cuerpo médico, donde no “querían certificar que me había golpeado”- , logró su cometido. En el juzgado le comunicaron que debía llevar el oficio a la Comisaría de Villa Elisa, sellarlo y quedarse con una copia. “Ahí no me lo quisieron tomar”, resaltó.

Con “mucha bronca” y miedo, Laura opinó que “yo estoy desprotegida acá en mi propio domicilio, si quiere puede venir y hacer lo que quiera”.

Y observó que “la parte judicial está bien, pero en la práctica pareciera que una medida de restricción no tiene efecto”.