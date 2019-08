Secco busca recuperar el 50% y frenar el crecimiento que Cambiemos muestra desde 2015

| Publicado en Edición Impresa

En lo que hace al objetivo mayor que es lograr un quinto mandato consecutivo, el ensenadense Mario Secco se muestra confiado. Pero en la intimidad del kirchnerismo ensenadense flota la preocupación sobre si Juntos por Cambiemos seguirá sumando puntos y, en consecuencia, posibilidades de ampliar su representación en el Concejo Deliberante.

En la última elección legislativa la hoy primera fuerza opositora quedó a 100 votos de obtener una cuarta banca en el deliberativo ensenadense y ese dato mantiene una luz intermitente en el tablero del oficicialismo.

Observadores de Juntos por Cambiemos a nivel provincial estiman que en Ensenada el crecimiento electoral puede rondar el 38%. Es lo que, según diferentes fuentes, le estarían “pidiendo” a Gustavo Asnaghi, el candidato de ese espacio.

En 2017 el crecimiento de Cambiemos quedó directamente relacionado con una realidad inesperada para el oficialismo que es haber quedado, con el 48%, por debajo del 50% que históricamente ha obtenido el “sekismo” y que lo ha posicionado muy por encima de ese guarismo.

En esta elección, el radical en Cambiemos Gustavo Asnaghi va por la revancha en la pelea por la intendencia. Una vez más enfrentará a Mario Secco que esta vez hará uso de su última posibilidad de ser reelecto, de acuerdo con la ley provincial vigente.

Para algunos observadores del kirchnerismo ese dato puede resultar clave en el ánimo de algunos votantes ensenadenses. “La gente no dejará pasar la posibilidad de que Mario tenga su último mandato”, confían.

EN CRECIMIENTO

En Cambiemos, la cuestión “no mueve el amperímetro” y apuestan a conseguir mayor respaldo electoral del que han logrado hasta ahora.

Las proyecciones muestran claramente que ese apoyo del electoral ensenadense ha ido en crecimiento.

En las PASO de 2015 la candidatura a intendente de Gustavo Asnaghi logró el 15% y en las generales de ese año trepó al 22%.

En 2017, cuando Asnaghi encabezó la lista de candidatos a concejales, el porcentaje obtenido en las PASO llegó al 27%. Pero dos meses después, en las elecciones generales, ese respaldo trepó al 33%.

En esa oportunidad Cambiemos estuvo al borde de meter cuatro concejales pero tras algunas horas de incertidumbre se confirmó que serían tres.

“El cuarto nos quedó en la puerta por una diferencia de 100 votos”, señalan en Cambiemos donde admiten que “más allá de ir por la intendencia el objetivo es romper ese techo y sumar otro concejal al espacio”.

“Después de haber estado a 40 puntos y quedar a 15 nosotros tenemos claro que nuestro destino es crecer y el oficialismo lo sabe. Lo tiene claro ahora y lo ve a futuro cuando en 2023 nuestro rival ya no sea Mario Secco”, señaló Asnaghi.

A la hora de definir estrategias, el candidato de Juntos por el Cambio se inclina por “no confrontar, no desgastarnos en discusiones políticas como el tema de la corrupción o de los bienes personales de Secco y sus funcionarios. La idea es mostrar que hay dos Ensenadas. La de la puerta de casa para afuera donde hay que reconocer que se ven las luces, el asfalto y las obras y la Ensenada para adentro donde no hay empleo porque el municipio no atrajo inversiones, no articuló políticas con las empresas de la zona. En estos años les ha convenido que la principal fuente de empleo sea el municipio”, refiere el candidato opositor.

“Nosotros vamos a salir a mostrar esa Ensenada que está cuando se apagan las luces y que podríamos definir como limpia, ordenada pero mediocre donde los municipales ganan la mitad de lo que ganan los de Berisso y donde la calidad de vida es mala porque seguimos siendo una ciudad contaminada, sin políticas de Medio Ambiente”, señala Asnaghi.

ESTRATEGIA ELECTORAL

En la estrategia electoral de la oposición hay un punto caliente, que dispara polémica segura: la política de Turismo del municipio y el hecho de que, según Asnaghi, “Punta Lara sea un lugar que disfruta la gente del Conurbano pero no el ensenadense”.

El tema refiere a una antigua discusión por un proyecto de Cambiemos de cobrar estacionamiento a los colectivos que durante los fines de semana del verano llegan a Punta Lara con visitantes de diferentes zonas del Conurbano bonaerense y que constituyen hasta 140 mil personas por fin de semana.

“El municipio pone seguridad, limpieza, hace obras y no recibe nada a cambio. El vecino de Ensenada financia la recreación de miles de personas que vienen de afuera y acá no dejan ni un peso porque en los colectivos traen todo lo que van a consumir y no compran en los comercios de la zona. Hay que pensar en un desarrollo turístico en serio, que atraiga inversiones”, sostiene Asnaghi.

En el kirchnerismo no ahorran críticas para refutar esa idea de desarrollo turístico que tiene Cambiemos. Las más fuertes tienen que ver con lo político, y con acusaciones sobre “discriminación” hacia los visitantes del Conurbano.

Pero más allá de ese contrapunto, la estrategia del Frente de Todos para que Secco siga gobernando Ensenada pasa por los balances de obras y acciones en el plano social. Y exhibir estadísticas que muestran un antes y un después sensiblemente diferente entre el inicio del gobierno K y sus antecesores.

Y en ese contexto, una de las cartas filosas del oficialismo es mostrar que en la lista de Juntos por el Cambio “hay figuras del pasado”, señalan.