San Carlos: golpearon brutalmente a un jubilado de 86 años para robarle en su casa

Ocurrió en 37 entre 133 y 134. Es la sexta vez que es víctima de un hecho similar

Un jubilado de 86 años, de nacionalidad peruana, fue víctima por sexta vez de un robo en su vivienda del barrio San Carlos. Esta mañana, mientras se encontraba en su domicilio de 37 entre 133 y 134, al menos dos asaltantes interrumpieron en su casa.

Según relató la víctima a EL DIA, durante una hora lo sometieron a agresiones físicas y torturas psicológicas, con el único fin de quebrarlo emocionalmente para que revelara dónde guardaba su dinero y otros efectos de valor.

“Entraron acá luego de arrancar una ventana con rejas de hierro, fueron a mi habitación y me despertaron mostrándome dos pistolas. Me hicieron saber que era un asalto y me ataron con sábanas a mi cama”, contó.

También detalló que "agarraron una espada que tengo como adorno, que perteneció a mi padre porque en su juventud practicó esgrima. Y me pincharon varias veces por la zona de las costillas y en los brazos”.

No conformes, los delincuentes también le dieron varios golpes “con el caño de una de las pistolas, sobre todo en la frente y en la boca”. Y acotó que “me insultaron bastante y decían que iban a matarme. Inclusive, uno de ellos cargó el arma y me la colocó en la boca”.

Además de robarle unos 2.500 pesos en efectivo, se llevaron “un cofre con alhajas que pertenecían a mi señora, que falleció hace cinco años. También me llevaron un televisor de 40 pulgadas, dos relojes, una cámara fotográfica, una afeitadora eléctrica y me saquearon el galpón, de donde robaron un montón de herramientas, entre las que amoladoras y agujereadoras”.