El FMI ratificó su apoyo al país y espera la visita del ministro Lacunza a fin de mes

Dijo que Argentina cumplió metas fiscales, pero no precisó cuándo el FMI girará los U$S5.400 millones del último tramo del préstamo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo ayer que mantiene un “firme compromiso con el país” y sostuvo que la prioridad de la entidad es lograr “la estabilización de la economía, para allanar el camino a un crecimiento en el futuro”.

El vocero no definió cuando girará el FMI el último tramo del stand by firmado con el Gobierno. Aunque fuentes del Palacio de Hacienda creen que el organismo financiero girará los U$S 5.400 millones después de las elecciones de octubre.

Durante la conferencia de prensa habitual de los jueves, el vocero del FMI Gerry Rice ratificó el apoyo del organismo al país. “Nuestro compromiso sigue siendo fuerte con la Argentina”, dijo Rice a los periodistas.

El portavoz afirmó que el FMI “definitivamente no violó las reglas” de esa entidad al haber avanzado con el acuerdo crediticio.

Enviados del FMI visitaron la Argentina para entrevistarse con el nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y se reunieron con el candidato opositor Alberto Fernández, entre otros.

“El objetivo del FMI es tratar de ayudar a las autoridades a estabilizar la difícil situación y permitir un retorno de la confianza que allane el camino para el crecimiento futuro, ese fue nuestro enfoque y nuestra prioridad”, expresó Rice, ante una pregunta sobre si el Fondo había violado sus propias reglas con el caso argentino.

Rice, ratificó que “la Argentina cumplió con las metas fiscales y de cuenta corriente”, al tiempo que descartó esas especulaciones.

Asimismo, se expresó acerca de la visita oficial argentina que encabezará el ministro de Hacienda Hernán Lacunza, “a fin de mes”, donde se tratará el último desembolso del programa argentino, por 5.400 millones de dólares, que son los faltantes para completar la totalidad del crédito aprobado para el país en 2018, por 56.000 millones de dólares.

“No tengo el detalle de la agenda, pero imagino que se reunirá con Alejandro Werner, director de nuestro departamento del Hemisferio Occidental y su equipo”, añadió.

Rice subrayó que luego del apoyo del FMI, la Argentina “logró reducir el déficit fiscal y el déficit en cuenta corriente”.