Osvaldo habló de Gimnasia y además le pegó al Mellizo Guillermo: "Es un técnico nefasto"

El ex futbolista Daniel Osvaldo criticó al su ex entrenador en Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, al calificarlo como "nefasto" por haberlo echado del plantel.

"A pesar de las lesiones y del técnico nefasto que tuve, no me arrepiento de nada. De hecho, yo volví porque tenía muy buena relación con el Vasco Arruabarrena. Me pareció muy injusta su salida", apuntó en relación a Guillermo, ahora director técnico de Los Ángeles Galaxy de los Estados Unidos.

"La verdad no estaba motivado con nada, pero Boca fue el estímulo para que quiera seguir jugando", reconoció.

Osvaldo, ya retirado y dedicado a la música, jugó 14 partidos y marcó tres goles en sus dos pasos por el "Xeneize" entre 2015 y 2016.

Por otro lado, le abrió las puertas a un posible regreso al profesionalismo si lo llama Diego Maradona para Gimnasia.

"A Diego es muy difícil decirle que no. Espero que no me llamen, porque si lo hacen me van a hacer dudar. De momento, sólo se que toco con la banda el 21 de septiembre", cerró en diálogo con ESPN.