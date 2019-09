Protesta de carreros en 13 y 32: "Ya tocamos fondo, los chicos tienen hambre"

Una protesta de carreros platenses este mediodía alteraba la zona de 13 y 32. Los mismos protestaban frente a la sede de Desarrollo Social de Nación porque, según denuncian, les quitaron las tarjetas de los comedores".

Uno de los referentes de ese sector dijo que "el problema nuestro es que ya tocamos fondo. Somos indigentes, nos vimos vistos obligados a movilizar a Desarrllo Social de Nación para que solucionen nuestros problemas. Tenemos hambre. Esta gente no tiene ayuda del Gobierno, vivimos el día a día, nos cortaron la tarjeta del comedor y no nos dan soluciones".

Luego denunció que "si no militamos nos sacan las tarjetas" y agregó: "Nosotros no pertenecemos a ningún partido político, somos independientes. No militamos y ese beneficio nos pertenece por ser trabajadores de la economía popular. Queremos tener los beneficios como lo tienen todos. Hemos pasado una situación que es muy crítica porque los chicos tienen hambre y no sabemos qué hacer".