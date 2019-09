“Nunca hablamos de no pagar ni hacer una quita” dijo Alberto Fernández en Córdoba

| Publicado en Edición Impresa

Alberto Fernández se mostró confiado de poder afrontar la deuda contraída con el FMI “en una negociación seria y sensata con los acreedores” y en términos de un reperfilamiento, “sin quita”, que le permita al país “ganar tiempo” para crecer.

Las declaraciones del candidato del Frente de Todos, se dieron en el marco de una charla organizada en la ciudad de Córdoba por la Fundación Mediterránea.

“Nunca hablamos de no pagar ni de hacer una quita. Lo que decimos es: ‘para poder pagar, déjennos crecer’. Si no no hay forma”, planteó en el almuerzo organizado en la capital cordobesa. “No va a ser tan difícil hacer lo que hizo Uruguay: ganar tiempo y no hacer quita”, agregó.

Sus dichos se dieron un día después de que el FMI pateara la definición sobre el desembolso de los u$s 5.400 millones restantes del préstamo aprobado. Una decisión que en el albertismo, dicen, “se veía venir”. Aunque cerca del candidato del Frente de Todos consideran que esa plata “es necesaria”, al igual que Roberto Lavagna plantean que debería usarse para recomprar deuda.

Dijo además que “crecer y exportar es el gran desafío” y “el único camino para conseguir dólares genuinos”. Aseguró que el consumo interno y la exportación no son “conceptos antagónicos” y tampoco lo es fomentar la industria y el campo a la vez”.