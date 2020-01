IOMA: comienza un operativo para saldar las deudas a cuidadores domiciliarios

De entre los conflictos que, con diferentes sectores, se desataron en los últimos meses por los atrasos en los pagos del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), uno de los más prolongados es el de los Cuidadores Domiciliarios (CD) y Acompañantes Terapéuticos (AT).



Es que, como viene publicando este diario a partir de los reclamos del sector y admitieron ahora las autoridades del IOMA, “algunos no percibían su salario desde marzo de 2019”.



Ante ese complejo escenario, el fin de semana pasado comenzó en IOMA un “operativo de ordenamiento administrativo para la detección de atrasos de pago por prestaciones que realizaron cuidadores domiciliarios y acompañantes terapéuticos”, según informaron desde la obra social provincial.



“En lo que va de 2020 se gestionaron y ordenó el pago de servicios a más de 8.000 prestaciones profesionales de AT y de CD y se espera que prontamente el IOMA pueda ponerse al día con esta deuda”, explicaron.



Desde la nueva gestión de la obra social bonaerense volvieron a recordar que la anterior administración “dejó un abultado endeudamiento” que “en el caso del IOMA, a diciembre de 2019 los compromisos a pagar alcanzan los $8.000 millones, llevando al reclamo a diversos sectores, quienes veían en riesgo la continuidad de sus prestaciones”.



Fuentes del IOMA dijeron que acaba de ponerse en funcionamiento un equipo técnico de atención a los 15.000 cuidadores domiciliarios y acompañantes terapéuticos que prestan servicio para la obra social. “Este equipo técnico de IOMA tiene como fin y responsabilidad esencial gestionar y ordenar el pago de las prestaciones brindadas por los AT y CD. El trabajo que se lleva a cabo con este operativo es el de finalizar las tareas administrativas de liquidación de honorarios profesionales de los CD y AT y agilizar de ahora en más la presentación de la documentación pertinente y el plazo de pago por parte del Instituto”.



Además plantearon que al asumir la gestión de Homero Giles se encontraron “con atrasos en los pagos de más de ocho meses” de los cuidadores domiciliarios y “su documentación de facturación se encontraba archivada en cientos de cajas de cartón”.