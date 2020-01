Pidió cigarrillos al dueño de un kiosco, pero le robó y al irse se le cayó la pistola

El propietario de un kiosco y almacén cercano a plaza Paso (13 y 44) ya está tan “curtido” como hastiado en cuanto a padecer episodios de inseguridad.

Es que, según reveló ayer a este diario, en los 28 años que lleva al frente de ese comercio en 43 entre 12 y 13, ya totaliza nada menos que 43 asaltos de todo tipo.

El último de estos ataques se produjo sobre el filo de la noche del viernes, cuando ni bien se fue un cliente, ingresó en su local un hombre de unos 48 años, que enseguida hizo pasar a un adolescente que tendría -calcularon los testigos- entre 16 y 18 años.

Al ser atendido, el mayor de los dos, que hasta entonces parecían clientes, le pidió al dueño del negocio un atado de cigarrillos.

Sin embargo, apenas el kiosquero se dispuso a entregárselo, el desconocido extrajo una pistola y apuntándole lo despojó del dinero que había dentro de la caja registradora.

“VINIERON CON UN BOLSO”

El propietario de ese negocio es Rafael Cabrera (58), quien repasó ante EL DIA los pormenores de cómo ocurrió este nuevo hecho de inseguridad que lo tuvo como damnificado.

Eran las 23.30 del viernes, cuando “el ladrón más grande esperó a que saliera un cliente; se metió y enseguida le abrió la puerta a un chico, que le entregó una pistola con la que me apuntó”, detalló Cabrera.

Según dijo el comerciante, “vinieron con un bolso para guardar la plata que me llevaron”, una suma en cambio que no pudo precisar. De lo que sí puede dar cuenta es que en el apuro por escapar los ladrones perdieron algunos billetes en el camino.

No fue lo único que los asaltantes dejaron abandonado, porque “al más grande se le cayó en la vereda la pistola” con la que cometió el asalto. Según refirió Cabrera, los peritos de la Policía Científica que acudieron luego a relevar los rastros le indicaron que era del calibre 38. Y la secuestraron para adjuntar a la causa.

En el momento del asalto también estaba en el local un hijo del comerciante, quien indignado por lo sucedido salió a la calle, tomó un cascote y se lo tiró a quien segundos antes acababa de quitarle a su padre la recaudación.

“Se lo pegó al mayor de los ladrones, que era el que manejaba la moto, pero el tipo pudo escapar igual sin perder el equilibrio” por el impacto, explicó Cabrera.

Minutos después arribó a la escena personal policial y un móvil salió a la búsqueda de los asaltantes, aunque no pudieron localizarlos.

“PEDÍ PREVENIR ESTOS DELITOS”

Cabrera reflejó que tras el incidente radicó la denuncia en la comisaría Segunda. Al margen de cumplir con ese trámite de rutina, aprovechó la ocasión para reclamar a los oficiales que lo atendieron que “se actúe con más énfasis en la prevención de estos delitos”.

“Es que estamos cansados de estas situaciones. Yo ya sufrí 43 robos en los 28 años que tengo este comercio y para colmo la mayoría de estos episodios fueron asaltos a mano armada”, expuso sin disimular su bronca.

Para que se comprenda mejor su fastidio, indicó que “me han asaltado de todas las formas. Una vez me dieron una trompada, en otra ocasión me ataron de pies y manos, y una vuelta me dejaron encerrado en el baño”, recordó.

Claro, los robos pudieron ser más: “otros quedaron en intentos”, cerró.