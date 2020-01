El Pincha y un empate para sumar pero con muchas cosas para corregir

Estudiantes versión 2020 se trajo un empate del Nuevo Gasómetro, tras igualar 1-1 con San Lorenzo, un resultado que a priori puede servirle para no bajarse tanto del lote de los equipos que pelean por un lugar en alguna copa. Pero no fue una de esas igualdades de visitante como para destacar, porque se esperaba mucho más del equipo, con la continuidad de un proceso y la llegada de refuerzos de jerarquía.

Empató y fue justo. Sumó en un escenario difícil y ante uno de los cinco grandes del país. Pero lo reconocieron hasta los protagonistas: este Estudiantes puede dar mucho más. Debe dar más. No convenció el esquema inicial con cinco defensores (Ángel González lo fue de inicio), no estuvo bien Martín Cauteruccio (el delantero tan esperado) y salvo pinceladas de Javier Mascherano- en su debut oficial- no tuvo nada diferente a lo del año pasado. Es más, en 2019 con Milito en el banco ha jugado mejor.

No fue muy bueno lo realizado por Estudiantes en el primer tiempo. No porque haya sido sorprendido ni desbordado por el local, sino porque le costó hilvanar juego, tuvo demasiadas imprecisiones en el traslado de la pelota y las dos o tres aproximaciones las terminó mal.

No funcionó ese esquema inicial, con Ángel González con más obligaciones de marca en el lateral derecho que con vocación ofensiva y con Lucas Rodríguez como un interior por derecha. La pelota pasó siempre por los pies de Mascherano y desde allí siempre se trató de buscar una gestación limpia y prolija. Pero salvo un par de corridas generadas por Diego García por el centro del campo le costó mucho llegar hasta el arco de Torrico. Casi que no tuvo opciones concretas de gol, más allá de al correcta anulación del tanto a Facundo Sánchez por claro off side.

El foco en ese primer tiempo se lo llevó Martín Cauteruccio, un jugador que llegó con muchas miradas y elogios. En esos primeros 45 minutos se lo vio falto de ritmo, lento y demasiado individualista. Demoró en una contra y no le cedió la pelota al Demonio García cuando podía quedar cara a cara con el arquero.

Javier Mascherano fue prolijo y estuvo siempre cerca de la pelota. Corrió, marcó y trató de empujar al equipo. Ni siquiera la polémica amarilla a los 25 minutos le impidió seguir así. Pero no fue un hecho menor: no es no sencillo jugar con una tarjeta con tanto tiempo por delante por jugarse. No obstante su personalidad, al equipo se lo vio con pocos recursos y demasiado impreciso, teniendo en cuenta que el control de la pelota es lo que más pregona el DT. Sorprendió y desaprobó el esquema elegido por el entrenador.

Masche fue prolijo y estuvo siempre cerca de la pelota. Corrió, marcó y empujó al equipo

Poco cambió en el segundo tiempo con Estudiantes, que siguió en la misma sintonía, sin cambio de ritmo, con pocas ideas y demasiado tibio ante un rival que lo respetó demasiado y también dejó en evidencia sus miserias y limitaciones.

Pero de a poco otra vez el sector izquierdo volvería a ser determinante en esta Superliga para el Pincha. Porque Milito quiso reforzarla con el ingreso de Mateo Retegui en esta nueva posición de extremo. Afuera García, de los pocos que estaba intentando algo. Buscó por allí sorprender a una defensa que no obstante el cero no mostró demasiada solidez.

Pero no solucionó nada su ingreso por allí, sino que en la segunda vez que San Lorenzo buscó a las espaldas de Erquiaga quedó muy solo Oscar Romero. El volante paraguayo hizo un par de piruetas para cederle el gol a Bruno Pittón, de los más resistidos por la platea, que apareció entre varias piernas por el segundo palo. Gol del Ciclón y castigo para un Estudiantes regular, pero sin méritos para estar en desventaja.

Pero no le duró mucho la desventaja al Pincha. A los 24, seis minutos después del gol rival, llegó al empate con una fórmula que no buscó demasiado pero las pocas veces que lo hizo desnudó falencias en el local: pase frontal, esta vez de Mascherano, grosero error de Coloccini para que Retegui definiera con sutileza ante la salida de Torrico. El ex jugador de la Selección mostró, con esa jugada, que fue el único distinto de la cancha.

En los minutos finales San Lorenzo buscó más por la banda izquierda del Pincha y tuvo algunos desbordes peligrosos. Los de Milito esperaron en el mediocampo y buscaron lastimar con alguna contra aprovechando los mencionados espacios entre defensores y volantes.

No se lastimaron en el final. El empate fue el mejor resultado y pareció ser más un castigo para ambos que un premio. Nadie se fue conforme, pero ambos tienen mucho más para dar en el futuro, principalmente el Pincha, que espera por Marcos Rojo, el regreso de la Gata Fernández y la mejor versión de un equipo que tiene un gran plantel de sostén.

Si hasta el escenario estuvo en sintonía, porque los dos cortes de electricidad dejaron el campo de juego en penumbras, para que el título de “pocas luces” se repitiera en tantos periodistas. Sin dudas que aquellos que prefirieron quedarse en una pileta disfrutando de la tarde la pasaron mejor.