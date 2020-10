La Selección Argentina enfrenta un doble desafío: Bolivia y la altura

Tras la decisión de hacer la previa en la altura, contra todas las recomendaciones de los especialistas en la materia, el seleccionado de Argentina visitará hoy a Bolivia, un equipo atravesado por una crisis institucional y futbolística, en la altura de La Paz, con la idea de despejar las dudas del debut y afirmarse en el camino hacia el Mundial de Qatar 2022.

El partido correspondiente a la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas se disputará desde las 17 en el estadio Hernando Siles de la capital boliviana, ubicada a poco más de 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar, con arbitraje del peruano Diego Haro y transmisión de la TV Pública y TyC Sports.

Luego de la presentación con triunfo sobre Ecuador por 1-0, con gol convertido de penal por Lionel Messi, en La Bombonera, el equipo albiceleste cerrará la primera doble fecha del año en la temida altura de La Paz con la intención de mejorar el funcionamiento del debut y volver a sumar para el objetivo de la clasificación. Bolivia fue goleado por Brasil (5-0) en San Pablo y en medio de un profundo conflicto generalizo buscará recomponer la imagen en casa, sin la presencia de público por la pandemia de coronavirus.

UNA VICTORIA VENDRÍA COMO ANILLO AL DEDO

Un triunfo en un escenario históricamente adverso para Argentina serviría como espaldarazo para una formación que necesita dejar atrás la etapa de recambio y conformar una identidad.

La última victoria en La Paz lo tuvo como protagonista al actual entrenador Lionel Scaloni como jugador y fue en marzo de 2005 por 2-1 en el marco de la clasificatoria al Mundial de Alemania 2006.

El presente del combinado de Bolivia es caótico y la esperanza de un buen resultado se aferra cada vez más a los efectos que la altura puede provocar en los visitantes.

Por la gran diferencia de jerarquía que existe entre ambos equipos no debería haber equivalencias en el juego pero Messi y compañía deberán romper con el factor de la ubicación geográfica para transformarlo en un resultado positivo.

Para afrontar esta difícil misión, Scaloni cambió el habitual ritual de viajar a La Paz el mismo día del partido y decidió que la delegación se instale por dos noches.

¿Y EL EQUIPO...?

Se habló en la semana de la posibilidad de que Juan Foyth juegue de entrada por Gonzalo Montiel. El ex Estudiantes, habitual zaguero, le rindió al conductor del representativo nacional en el lateral derecho durante la Copa América pero también genera dudas su inactividad dado que la última vez que completó un partido oficial fue el 11 de diciembre pasado. De acuerdo a lo que se supo, el lateral de River mantendría su puesto; mientras que el ex Estudiantes estaría en el banco de los suplentes. También se habló de que Marcos Acuña, con una molestia muscular, no estaría en condiciones de jugar. Sin embargo, anoche se especulaba con su presencia, aunque no se descarta tampoco que ingrese Nicolás Domínguez. De ser así, Exequiel Palacios y Eduardo Salvio quedarían relegados. En ofensiva seguirán Lautaro Martínez y Messi, quien buscará convertir su primer gol en su tercera aventura en La Paz.

HAY CAMBIOS EN BOLIVIA

Bolivia, por su parte, presentará un equipo distinto al que jugó el viernes en San Pablo ya que el entrenador venezolano César Farías preservó a tres de los únicos cinco futbolistas citados que no juegan en equipos bolivianos: el histórico delantero Marcelo Martins, segundo máximo goleador de la selección, Alejandro Chumacero y el joven atacante Jaume Cuéllar, quien a pesar de sus 19 años ya juega en el fútbol italiano (SPAL, Serie B) y se prepara para debutar en la “Verde”.

La crisis institucional en la Federación Boliviana tras el fallecimiento del presidente César Salinas por coronavirus en julio pasado también afectó las pocas opciones de jugadores convocables que tenía Farías ya que por un conflicto político Bolívar, The Strongest, Oriente Petrolero y Jorge Wilstermann fueron algunos de los clubes que se negaron a ceder a sus futbolistas.