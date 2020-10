Reclamo estudiantil por la suspensión de un parcial virtual en una cátedra de Medicina

Un hecho bastante peculiar se vivió ayer en la facultad de Medicina de la UNLP. Alumnos de Histología B, materia de primer año, debían rendir un parcial determinante para el desarrollo de la cursada. Pero no pudo ser, al parecer, porque la página colapsó.

Los alumnos que se comunicaron con EL DIA explicaron que la cita era a las 15 y que los alumnos debían entregar sus respuestas a las 15:40. Pasado ese tiempo la cátedra ya había avisado que no iba a aceptar ningún trabajo y que aquellos que no lo hiciesen iban a tener que rendir un recuperatorio. Un alumno consultado aseguró que debían responder una serie de preguntas y que la plataforma utilizada es similar a los cuestionarios de Google. “Pero a la hora indicada no se podía acceder a las preguntas. Nos empezamos a desesperar y nadie nos respondía, hasta que enviaron el mensaje por WhatsApp que el examen quedaba sin efecto”, dijo.

“Por haber sido saboteado el parcial del día de la fecha y hasta tanto no podamos asegurar el funcionamiento del mismo se suspende la toma del segundo parcial. Se aclara a todos los estudiantes que si esto continúa del mismo modo están poniendo en peligro la aprobación de la cursada”, se leyó luego en las redes sociales de la cátedra.

Al parecer, se planteó que ingresó más gente de la permitida y eso ocasionó un colapso del sistema.

Este diario se comunicó con la oficina de prensa de la facultad de Medicina, que confirmó que las autoridades están trabajando junto a la cátedra para resolver la situación en las próximas horas.

Desde Remediar, actual conducción del centro de estudiantes de 60 y 120, manifestaron su preocupación por lo sucedido. Y hablaron de “descontento y desacuerdo ante las decisiones tomadas”. “No vamos a permitir que se nos acuse y juzgue sin pruebas, sólo intentamos aprender y aprovechar cada instancia para mejorar nuestros conocimientos”, se detalló en un comunicado.