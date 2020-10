En Provincia aseguran "no habrá obligación de hisopado para ingresar a destinos turísticos pero sí otras restricciones"

La ministra de Gobierno bonaerense, María Teresa García, dijo hoy que se trabaja con los municipios turísticos para "establecer los protocolos para la temporada de verano" y remarcó que si bien "en los 35 distritos del AMBA hay una baja lenta y sostenida" hay distritos muy complicados como Bahía Blanca o Mar del Plata donde "no logramos que baje, hay grandes conglomerados urbanos en el interior donde está complicado".



"Estamos preparando la temporada de verano, nos reunimos con los intendentes de los municipios turísticos para ir marcando lo que serán los protocolos. Vamos a tener que tener muchísimos cuidados" dijo al considerar que "hoy se van sabiendo otros factores de contagio que antes no se sabían".



Respecto a la situación sanitaria, manifestó a radio Rivadavia que "venimos bajando lentamente, semana a semana en los 35 distritos del AMBA desde hace cinco semanas", aunque advirtió que "nadie está exento de que lo que baja, vuelva a subir" dijo, en referencia al comportamiento del virus en Europa.



En este sentido, indicó que "se está transfiriendo al interior. Tenemos distritos muy complicados como Bahía Blanca, en Mar del Plata donde no logramos que baje, y hay grandes conglomerados urbanos en el interior que está complicado".



"Lo que más nos preocupa, además de la cantidad de contagios y la letalidad, es la resistencia del sistema sanitario, y por eso lo estamos vigilando día a día" manifestó García.



La funcionaria además brindó algunas precisiones sobre las primeras definiciones sobre protocolos sanitarios para la temporada turística 2020-2021, tras la reunión que mantuvieron, con los intendentes de los municipios turísticos, el jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, la vicegobernadora Verónica Magario y el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak.



"No va a haber restricciones de tránsito entre los municipios turísticos y ciudad de Buenos Aires, no habrá obligación de hisopado para ingresar pero sí habrá otras restricciones en la hotelería, posadas, utilización de espacios comunes, espectáculos públicos en lugares cerrados" dijo la funcionaria.