¡Oh, mamá!: las disculpas de Pablito por irse de parranda

“Gente, quiero pedir disculpas públicamente. Estoy confinado en mi casa. Sí, ayer salí, fui a una reunión, no hay que hacerlo. Fui castigado, fui bajado del Cantando, con justa razón, admito las consecuencias”.

El que habla es Pablito Ruiz, quien había sido convocado por la producción de “Cantando por un Sueño” para reemplazar a Lola Latorre y Lucas Spadafora (que dieron positivo en COVID, luego de que su coach también lo diera), pero que por su irresponsabilidad no podrá ser parte del programa de canto más exitoso de la televisión.

“Último momento, @pruizoficial fue bajado del #Cantando2020 por asistir a una fiesta en Canning”, informó Ángel de Brito, conductor del certamen, en su cuenta de Twitter, junto a varias fotos de la fiesta.

En las imágenes, que rápidamente se volvieron virales, se lo ve al cantante siendo parte de una concurrida fiesta ilegal, abrazado con amigos, entre tragos.

“¿Quieren saber el motivo? La verdad es que no es excusa pero venía el Día de la Madre, y ustedes saben que perdí a mi vieja hace poco, y necesitaba estar con amigos. No es excusa, no se hace y no voy a volver a hacerlo. Pero, bueno, ese es el motivo. Voy a seguir los protocolos y ojalá pueda enmendar esto”, dijo el cantante, intentando justificar su accionar.

Además contó que decidió hacerse los estudios. “Mañana a las 9 de la mañana me voy a hacer el primer hisopado, voy a seguir los protocolos. Creo que a las 72 horas hay que hacerse otro para que esté todo chequeado”, aseguró el intérprete de la inolvidable “¡Oh, mamá! Ella me ha besado”.

Tras enterarse de todo lo sucedido, y luego de ver el descargo que el cantante realizó a través de las redes sociales, Marcelo Tinelli le contestó, comprendiendo la situación.

“Gracias querido @pruizoficial por tu sinceridad. Ojalá que pronto puedas volver a estar en el @cantando2020”, sostuvo el dueño de La Flia, productora que tiene en el aire en El Trece al certamen de canto.