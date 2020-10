Proveedores no financieros de crédito deberán cumplir con la Ley de Entidades Financieras

El Banco Central incorporó a los proveedores no financieros de crédito a las normas de protección al usuario de servicios financieros. De este modo, los proveedores no financieros de crédito deberán cumplir con todas las disposiciones sobre la protección del usuario contenidas en la Ley de Entidades Financieras. Al mismo tiempo, deberán cumplir con las normas relativas a la publicidad y transparencia en materia de tasas de interés, la comunicación por medios electrónicos y los regímenes informativos de transparencia y reclamos.

"Los Otros Proveedores No Financieros de Crédito son empresas que, sin ser entidades financieras, realizan –como actividad principal o accesoria– oferta de crédito al público en general, otorgando de manera habitual financiaciones alcanzadas a personas (humanas y jurídicas) tanto para la compra de bienes y/o servicios como sin destino específico", precisó el BCRA en un comunicado.

La nueva medida, "pone a los sujetos de crédito en pie de igualdad de derechos en materia de protección al usuario", explicó el Banco Central.

¿Cuáles son los proveedores no financieros de crédito? Entre estas empresas se encuentran las fintech de crédito, empresas que emiten de tarjetas de crédito por las financiaciones que no se rigen por la Ley de Tarjetas de Crédito y empresas de venta de electrodomésticos que ofrecen financiaciones.

En cambio, las mutuales y cooperativas no están alcanzadas por esta resolución. El BCRA explicó que trabaja "en conjunto con el INAES en el diseño de un marco normativo para la protección de los usuarios de mutuales y cooperativas que ofrecen créditos".

¿Cómo será el registro de los proveedores no financieros de crédito? Deberán inscribirse en el Registro de otros proveedores no financieros de crédito cuando superen los $10 millones de financiaciones otorgadas. Dicha inscripción será obligatoria, soliciten o no asistencia crediticia a entidades financieras. Se ha previsto una entrada en vigencia gradual de los requisitos incorporados hasta marzo de 2021.

Cuánto abarcan los proveedores no financieros de crédito: según un relevamiento del BCRA, alrededor de 4 millones de personas accedieron a financiaciones con los Otros Proveedores No Financieros de Crédito, equivalente a entre el 10% y 11% de la población adulta del país, a 19% de la PEA, y a 30% del total de deudores del sistema financiero.

Otro relevamiento constató que el 77% de las fintechs de préstamos cobran de sus clientes un Costo Financiero Total (CFT) que supera, como mínimo, el 150% anual, mientras que más de la mitad de las fintechs percibe un CFT por arriba de 400% anual.