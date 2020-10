El llanto de Leticia Siciliani al hablar de sus papás: "No los veo hace meses"

Leticia Siciliani se convirtió en las últimas horas en uno de los temas más comentados en las redes sociales por el momento que vivió en MasterChef Celebrity al recordar a sus padres.

El jurado del reality los sorprendió con una foto de su infancia y les pidió que hagan un planto emotivo, que los transporte a su hogar, a su niñez.

Me hiciste emocionar tanto bebé! @LetiSiciliani y yo que soy tan sensible te amo #MasterChefArgentina pic.twitter.com/q9Z69iV1Du — 💛Ⓣⓘⓝⓒⓗⓞ Ⓥⓘⓖⓝⓐ💛 (@Tinchovigna07) October 23, 2020

Fue en ese marco que la actriz le rindió homenaje a su mamá, Ida, al cocinar un pastel de papas, que Leti "modernizó" con pasas de uva y más condimentos, dado que es uno de las comidas favoritas de su infancia.

"Es muy difícil hablar. Me dan ganas de ir a abrazar a mis papás, nada más. Los estoy cuidando y no los veo hace muchos meses. También estoy acá para que mi mamá me vea, que sepa que estoy bien, que no me falta nada", dijo Siciliani, sin contener las lágrimas, imposibilitada de visitar a Norberto e Ida por la pandemia de coronavirus.