Se hicieron pasar por enfermeros hisopadores y asaltaron a un jubilada

Una jubilada fue asaltada por tres delincuentes que se hicieron pasar como enfermeros y que llegaban para "hisoparla" porque tenía a su marido internado con coronavirus y le robaron dinero y joyas, en el barrio porteño de Monserrat, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho dado a conocer hoy ocurrió el jueves a las 11 de la mañana en un edificio de la calle Venezuela 1.617 y esquina Zeballos, a cien metros del Departamento Central de la Policía Federal Argentina (PFA).

Dos hombres y una mujer se hicieron pasar por "enfermeros hisopadores" del Gobierno porteño y la engañaron vestidas con mameluco blanco del servicio de emergencia médico, barbijos y equipos de medicina.

Según la investigación policial, los delincuentes tocaron el timbre con la excusa de que estaban haciendo testeos de Covid-19 por la zona y como el esposo de la mujer está internado por esa enfermedad en el hospital Español les abrió.

Una vez que entraron a la vivienda, la mujer de nombre María Luisa Stieb (76), fue llevada al comedor donde la ataron y la golpearon, tras lo cual estuvieron revolviendo todo durante 30 minutos.

La víctima denunció el robo a la Policía de la Ciudad luego que los ladrones le llevaron el dinero que tenía de la inmobiliaria familiar ubicada al lado de su casa, joyas y otras pertenencias personales.

Los delincuentes le sustrajeron una caja fuerte que tenía incrustada en la pared de una habitación, dentro de un placard, y se llevaron una valija con valores personales de la familia, precisaron las fuentes.

"Me robaron joyas, dinero y otros objetos de valor. Se llevaron una valija con muchos valores. Me ataron y me pegaron. Son conocidos y sabemos bien quienes son. Ellos llegaron con datos muy claves", contó a la prensa la damnificada.

La mujer relató que llegaron llegaron a su casa "vestidos con ropa de enfermeros y estaban en una camioneta blanca" que estuvo estacionada en la cuadra desde la 5 de la madrugada hasta la hora que la asaltaron.

"Me llevaron adentro y me ataron. Tenían barbijos y ropa de enfermeros que parecían muy reales. Ellos sabían bien el dato que mi marido está internado en un hospital con coronavirus", agregó la mujer, quien añadió: "Ellos buscaban plata. Sabían que estaba sola en mi casa. Me durmieron porque no le abro la puerta a nadie".

Stieb agregó que su familia tiene una inmobiliaria, aunque dijo no creer que "tenga algo que ver eso".

"Se llevaron toda la recaudación de la inmobiliaria, todo eso era para pagar cosas del local", expresó.

Sobre el tema, los investigadores aclararon que el Gobierno de la Ciudad comunica en su pagina web a todos los porteños "que no se están realizando mas visitas ni censos para hisopar por Covid-19" y aconsejaron "tener mucho cuidado con los engaños".