Vándalos no tuvieron piedad con una escuela y un jardín de La Plata

Un grupo de vándalos despiadados arrasó con destrozos y robos en un edificio educativo de 137 y 86, en Los Hornos, donde funcionan la Escuela Primaria Nº 72 y el jardín de infantes Nº 972.

Así trascendió hoy desde la comunidad educativa en medio del dolor de docentes y padres a raíz de lo ocurrido.

Según consignaron, el ataque ocurrió este fin de semana, posiblemente entre anoche y esta madrugada. Los desconocidos se encargaron de provocar un verdadero desastre en aulas y salitas, tirando y rompiendo todo lo que encontraron a su paso. Y si bien todavía no se pudo establecer precisiones sobre los faltantes, se indicó a priori que se habrían llevado varios elementos de valor.

Según las primeras informaciones vertidas por maestros y padres, tanto la escuela como el jardín "quedaron completamente destruidos".

Se indicó además que no es la primera vez que el predio escolar se blanco de los delincuentes. "Los viven robando, ya no le queda nada a los docentes para dar las clases. Y las autoridades no hacen nada. Es una vergüenza", manifestaron denunciantes.