Definen cómo sigue la cuarentena y Alberto Fernández volverá a estar al frente del anuncio

El anuncio sobre cómo continuará la cuarentena que rige desde el 20 de marzo por la pandemia de COVID-19 tendrá un cambio sustancial respecto de la última vez.

En Casa Rosada tomaron nota de las críticas que hubo en torno a cómo se comunicó la nueva fase que está llegando a su fin y decidieron retomar la modalidad que se había estado utilizando hasta ese último anuncio. De esta manera, el presidente Alberto Fernández será quien comunique lo resuelto para las próximas semanas en materia de aislamiento, aunque todavía restan definir algunos aspectos.

En el Gobierno admiten que fue un error que el último anuncio se hiciera a través de un video con la voz de una locutora difundido por las redes sociales. Por eso volverán a la modalidad más utilizada: el jefe de Estado informando las características de la nueva etapa contextualizando con datos sobre la situación epidemiológica.

No se sabe si estará acompañado por algunos gobernadores, con quienes hoy mantendrá un contacto para interiorizarse de lo que pasa en cada provincia y terminar de delinear el anuncio, pero es casi un hecho que no se repetirán los acompañantes de las veces más recientes, ya que Axel Kicillof está aislado por un caso confirmado entre sus colaboradores, mientras que habrá que ver qué sucede con el jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que de "amigo" pasó a ser casi un rival no declarado y a quien le recortaron varios fondos coparticipables.

A diferencia de las veces precedentes, en esta ocasión el mapa del coronavirus mostrará al AMBA, zona crítica desde el principio de la pandemia, con un panorama algo más relajado a partir de un amesetamiento en la cantidad de casos y al interior en pleno crecimiento.

Por eso el jefe de Estado hará hincapié en la necesidad de no relajar las medidas preventivas, precisamente en una semana donde se registró la mayor cantidad de contagios a nivel país.