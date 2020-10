Cómo es la nueva versión de test rápido argentino de coronavirus que aprobó la Anmat

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobó el Neokit Plus, una nueva versión del test nacional que posibilita la detección del coronavirus a través de la toma de un hisopado o de saliva con un paso menos que el Neokit anterior, lo que permite reducir a la mitad el tiempo y bajar costos, anunció hoy el Conicet en un comunicado.

"El Neokit Plus posibilita evitar un paso que es la extracción del ARN de la muestra del paciente; hasta hoy se hace un hisopado y esa muestra se traslada a un laboratorio que lo primero que tiene que hacer es extraer el ARN y después se confirma si hay o no virus con PCR o con otro sistema que puede ser nuestro Neokit Covid-19", señaló a Télam Adrián Vojnov, investigador del Conicet y jefe del Laboratorio de Fitopatología Molecular del ICT Milstein. Y continuó: "Entonces, el Neokit Plus evita ese paso de purificación a través de un buffer que se le asoció al kit original que permite hacer un tratamiento de la muestra muy simple y rápido y acorta casi a la mitad el tiempo del resultado".

El comunicado de Conicet precisó que "de esta manera, otro desarrollo argentino logra un nuevo avance en el combate de la pandemia, reflejando el potencial y la calidad del sistema científico y tecnológico local".

El Neokit Covid-19 y Neokit Plus fueron desarrollados por científicos y científicas del Conicet del Instituto César Milstein, en el marco de la Unidad Coronavirus Covid-19, creada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Conicet y la Agencia I+D+i.

Ambos son test para la detección de coronavirus de alta confiabilidad, facilidad de uso, rapidez de diagnóstico y bajo costo y comenzaron a producirse en el país a través de un acuerdo entre NEOKIT e Y-TEC, la empresa de tecnología de YPF y el Conicet.