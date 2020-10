Berni habló sobre el helicóptero de la Bonaerense hallado en un hangar de Paraguay

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, confirmó hoy que el helicóptero ploteado con la inscripción de esa cartera secuestrado en un hangar de un aeródromo de la ciudad paraguaya de Areguá en el marco de una investigación judicial había sido contratado durante la gestión de la el gobernadora María Eugenia Vidal por "más de 100 millones de pesos".

En una conferencia de prensa que brindó esta mañana en el Centro de Coordinación Estratégica, situado en Puente 12, partido de La Matanza, agregó que el dueño de la firma a la que pertenece el helicóptero "es un empresario bastante cuestionado, que aparentemente ya tenía antecedentes de diferentes tipos".

"La (ex)gobernadora Vidal había contratado a esa empresa", expresó el Ministro, quien agregó: "Es cierto que ese helicóptero prestó servicios en la provincia de Buenos Aires, es cierto que por sus servicios se le pagaron a la empresa mas de 100 millones de pesos". "Estamos hablando de un Robinson 44, de lo mas precario que hay en el mercado. Es cierto que en esa empresa también volaba la Gobernadora", continuó.

Berni aclaró que "no es un helicóptero de la provincia de Buenos Aires", ni fue contratado por el actual Ministerio, ya que, aseguró, "cuando el gobernador (Axel) Kicillof se hizo cargo, la Gobernación tenia toda su flota destruida en tierra, ninguno de sus aparatos volaba porque claramente era más negocio contratar que tener sus propios aviones funcionando".

"El Gobernador dio la orden de manera inmediata de que se ponga toda la flota en funcionamiento y por eso ya estamos volando con nuestros propios helicópteros", aclaró el funcionario provincial, quien valoró la recuperación del sistema de transporte provincial.

En ese tono, el funcionario bonaerense consideró que no es el Gobierno de Kicillof el que debe dar explicaciones sobre el helicóptero sino "la gestión de Vidal". Así, expuso que la ex mandataria de Juntos por el Cambio debe explicar "por qué alquilaba estos helicópteros teniendo los de la policía bonaerense que podrían haber sido puestos en funcionamiento". Consideró, además, que las aeronaves rentadas "son muy precarias" y dijo que "no tienen función policial".

Berni pidió "desvincular a este aparato de la actual gestión" y analizó que se trata de un "escándalo de características internacionales", por lo que "había que aclararlo". "Este tipo de situaciones va apagando día a día este mito de la lucha contra las mafias (del anterior gestión)", evaluó el Ministro y destacó: "parece que las mafias estaban metidas en el Gobierno no era que se luchaba".

De acuerdo a la información suministrada ayer tras el hallazgo del aeronave en Paraguay por fuentes de la cartera de Seguridad provincial, dicho helicóptero fue alquilado para el Operativo Sol 2019 y el contrato caducó en octubre de ese año, por lo que se desconoce qué destino le dio la empresa propietaria del mismo.

Por su parte, fuentes policiales paraguayas informaron que el procedimiento fue realizado ayer a la tarde por personal de la Dirección General de Investigación Criminal de la Policía de Paraguay en el Aeródromo Arrayan, en Areguá, capital del Departamento Central, ubicado unos 18 kilómetros al este de Asunción.

Los allanamientos fuero dispuestos por el fiscal Marcelo Pecci y su colega Alicia Sapriza, de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado de ese país, en el marco de una causa por "frustración de la persecución penal y liberación de presos", detallaron los voceros.

Tras entrevistarse con el propietario del aeródromo, los pesquisas hallaron en un hangar ocho avionetas con patentes paraguayas y un helicóptero, éste último con la inscripción impresa del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Ante este hallazgo, se hizo presente en el lugar personal del Laboratorio Forense del Ministerio Público y de Dinac.