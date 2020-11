Vecinos alertan que “no cesan los atracos” en Villa Castells

En el marco de una marcha por un crimen achacado a la inseguridad que se vive en los últimos meses en Villa Castells, los vecinos aseguran que “en el barrio todos los días hay robos” y en diversas modalidades. En los grupos de seguridad abundan los mensajes de quienes se animan a contar los episodios delictivos de los cuales son víctimas. El viernes, en 505 y 6, una mujer y su hija fueron abordadas por delincuentes (“chicos muy jóvenes”, según detalló) y “rescatadas” por los frentistas que acudieron a sus pedidos de auxilio.

“Vivo hace años en el barrio, jamás me hicieron daño. Estaba asustada y al mismo tiempo enojada, pero estoy bien no llegaron hacerme nada”, relató la damnificada. Luego agregó que “grité demasiado, me agarraron del brazo, creo que no se imaginaron que iba a gritar tanto”, y, tras agradecer a quienes la ayudaron, indicó que “sin ustedes capaz otra hubiese sido la historia”.

En tanto, el sábado por la noche -entre las 20.30 y las 22 horas- en una casa de 11 y 502 desconocidos protagonizaron un escruche. Y, conforme revelaron los moradores de esa zona del barrio, ese tipo de atraco “es muy común”. La propietaria del lugar sospecha que no se trató de un golpe al voleo y que los ladrones habrían realizado vigilancia: “fue justo en el momento en que salí, estaban esperando”, se quejó.

En 501 entre 12 y 13 ya habían atacado una finca de la misma forma. A metros de allí, otra damnificada refirió que “tengo cámaras, alarma y más e igual me entraron. Denuncié, entregué la filmación al juzgado y nada”, lamentó.

En octubre se registraron diversos hechos. Los más importantes sucedieron en una panadería de 10 y 501, y una entradera en un inmueble de 5 y 501.