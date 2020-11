Nuevo banderazo contra el Gobierno: en nuestra ciudad las protestas son en Plaza Moreno

Esta tarde se está desarrollando una nueva movilización contra el Gobierno Nacional y, al igual que en ocasiones anteriores, las convocatorias son en diferentes puntos del país. En nuestra ciudad el punto de encuentro es en Plaza Moreno

Las primeras personas comenzaron a llegar pasadas las 16 y, el mayor número de gente, se vio recién pasadas las 17. Fue menos numerosa que la última, la cuál se había llevado a cabo el lunes feriado del 12 de octubre.

Las consignas de quienes marchan frente a la Municipalidad de La Plata, y al igual que ocurre en el resto del país, son diversas: independencia de poderes, el respeto a la Constitución, la seguridad, la situación económica, entre otras.

¿Qué decían los carteles? "Si hoy no peleás por la Patria, mañana no llores por ella", "Exijo un mundo de libertad, todos somos uno", "República sí, dictadura no", "La Patria está en peligro", "No a la impunidad", son algunas de las leyendas que se pueden leer.