Se extiende la sequía en los barrios: “Es espantoso vivir sin agua”, claman

“Esto es espantoso”, clamó Sara, una jubilada de 85 años que está desesperada ante la dramática situación que le plantea la absoluta falta de agua en una de las 37 torres que se levantan en la zona de 522 entre 30 y 31, donde centenares de familias pasan penurias por las falencias del suministro.

“Todo es un drama”, dijo la mujer, que se cansó de llamar sin suerte a Absa, “porque nadie atienden. Suena y suena la maquinita, pero no te dan respuesta. Somos gente grande y no podemos estar comprando bidones”, se quejó la jubilada.

Otros vecinos que también se contactaron desde ese barrio reclamaron que operarios de Absa acudan a la zona para realizar las revisiones correspondientes para determinar los motivos de la falta de agua.

“Son 37 torres; en cada una viven 12 familias. Mucha gente mayor. En plena pandemia no podemos usar los baños, higienizarnos, no podemos más”, dijo Sara. “Nunca me imaginé que iba a vivir esta indiferencia”, agregó, desconsolada por la situación.

No fue la única en poner el grito en el cielo por las falencias del suministro. También desde la cuadra de 13 y 63 aseguraron que “desde el corte grande de agua por las cianobacterias de noviembre, nosotros prácticamente todos los días estamos sin agua”, relató un vecino.

La situación en ese sector cercano al Parque Saavedra se ve agravada por dos caudalosas filtraciones de agua por las que se derrocha el recurso y que deja sin presión a las viviendas de la zona.

Una, describió, se encuentra justo contra el cordón de 13 y 63, donde “la cuneta está siempre llena de agua”. Se cansaron de llamar a Absa para que alguien la repare. Pero “es como si nada”, no hay soluciones.

A metros de allí, dijo, en 13 entre 63 y 64 hay otra filtración, que también genera un impacto en la presión de la red de agua.

En total hicieron siete llamados a la distribuidora del servicio.

Estos reclamos se suman a los que EL DIA dio cuenta en su anterior y que abarcaban a amplias zonas de Tolosa, Los Hornos, City Bell, Villa Elisa y Barrio Aeropuerto en donde padecen por la falta de agua.