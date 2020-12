Una voluntaria de la vacuna de Pfizer contó los efectos secundarios

Una enfermera estadounidense que participó en los ensayos clínicos de la vacuna de Pfizer contó su experiencia para tratar de arrojar luz sobre las consecuencias de la inyección, que se agravaron cuando recibió la segunda dosis del antígeno.

Kisten Choi participó en las pruebas con humanos durante la fase tres de la investigación que movilizó a 30.000 ciudadanos de Estados Unidos. Su compromiso social le llevó a presentarse como voluntaria y rápidamente recibió una llamada para recibir la vacuna en ese mismo día. La primera dosis solo le provocó un ligero dolor en el brazo que le hizo dudar de si había sido inoculada con el antígeno real o con un placebo.

Sin embargo, un mes después le inocularon la segunda unidad de la vacuna de Pfizer y fue entonces cuando desarrolló mayores efectos adversos para la salud. “Mi brazo rápidamente se volvió doloroso en el lugar de la inyección, mucho más que la primera vez. Al final del día, me sentí mareada, helada, con náuseas, y tenía dolor de cabeza”, explicó en un artículo publicado en la revista científica The Journal of the American Medical Association.

Horas después su estado de salud se agravó ligeramente, llegando a elevar su temperatura hasta los 37,4 grados centígrados, por encima del umbral que marca el inicio de la fiebre. Tras dormir unas horas, su estado febril empeoró hasta alcanzar los 40,5 grados, por lo que se tomó un paracetamol y llamó a los investigadores para comunicarles todos los síntomas.

La enfermera reclama una información más transparente sobre los efectos adversos

A pesar del mal rato, la facultativa puso en valor la función de la vacuna para generar una “respuesta inmunitaria eficaz” que termine con la pandemia de la Covid-19. Sin embargo, ha lamentado que no haya una mayor comunicación con la población para informarle sobre los síntomas que tendrán cuando reciban las inyecciones.

“Los médicos tendrán que estar preparados para discutir con los pacientes por qué deben confiar en la vacuna y que sus efectos adversos podrían parecerse mucho a Covid-19”, insistió Choi.

La enfermera pidió a sus compañeros de profesión que hagan un esfuerzo para ser capaces de contar de forma didáctica que la vacuna provoca efectos adversos como la fatiga, el dolor de cabeza, los escalofríos, el dolor muscular o la fiebre que son, precisamente, los mismos que indican un contagio de coronavirus.

“Me asusté cuando vi que tenía fiebre, y mi reacción intestinal después de meses de examinarme a mí misma para todos los posibles síntomas Covid-19 fue: ¿Tengo Covid-19?”, remarcó.