Cómo será la temporada en la costa de la Región: el protocolo para visitantes

Bañada su costa por el Río de la Plata, la Región también se adapta a una temporada de verano distinta, para la que se incorporan, a las medidas habituales de playas tan concurridas, los protocolos de bioseguridad que exige la circulación del COVID-19. En Punta Lara, por caso, no pueden este año ingresar grupos en colectivo ni vehículos particulares con un número mayor a su capacidad, y a los balnearios de Berisso no podrán acceder visitantes que no sean de la zona.

En Ensenada y su costa de Punta Lara ya se despliega un operativo específico en las playas. Bajo el lema de “Verano responsable”, se controla que quienes asisten al balneario lo hagan con tapaboca-nariz y cumplan con el distanciamiento social y la higiene personal requerida en estas circunstancias (lavado de manos y uso de alcohol al 70-30).

Además, se pide a los visitantes que eviten las aglomeraciones y para que, justamente, no se produzcan los aluviones de vecinos y turistas que por lo general copan esa costa, sobre todo los fines de semana, está prohibido el ingreso de contingentes en colectivos y no pueden ingresar tampoco vehículos particulares sobrecargados, por lo que debe ir una persona por cinturón de seguridad.

Como cualquier otra temporada en el río, se obliga a la gente a respetar las indicaciones de los guardavidas, quienes, además de vigilar los baños en el río, en esta particular temporada amplió su trabajo de prevención en los 14 kilómetros de costa a la vigilancia del cumplimiento del protocolo sanitario. Las tareas se realizan en conjunto con otras áreas del municipio de Ensenada, la Policía, Prefectura Naval y Bomberos.

Este año la dotación de ese cuerpo de salvataje es de 50 guardavidas repartidos en 32 puestos.

Según se resaltó desde la comuna ensenadense, “realizamos los esfuerzos para que el Estado esté presente en cada lugar, pero, por más acción municipal que se lleve a cabo, es fundamental la responsabilidad ciudadana en el cuidado de cada uno y de los demás”.

Durante la pandemia se reacondicionó el parque costero de Punta Lara con juegos de mesas, bancos y fogones frente al río.

En las playas de Berisso

También se preparan en Berisso para una temporada de verano especial.

Las playas habilitadas en esa ciudad son La Balandra, la Municipal, Palo Blanco e Isla Paulino, todas con una capacidad reducida.

En cuanto al acceso, sólo se permite la concurrencia de vecinos y vecinas de la ciudad y la Región, que previamente deberán obtener un permiso, disponible para descargar en la página web de la municipalidad: www.berisso.gob.ar.

En este contexto de pandemia, queda totalmente prohibido en Berisso el ingreso de contingentes de otras ciudades. Para tal fin, se dispuso de operativos de control en la Ruta 15, en el Camino Real y en los accesos a cada uno de los balnearios.

Con respecto a la seguridad y prevención en las playas, se hará especial hincapié en el cumplimiento de protocolos y medidas de prevención contra el coronavirus; se realizarán operativos y se dispondrá de presencia policial y agentes de Control Urbano y Seguridad Vial.

Los puestos sanitarios permanecerán abiertos entre las 9 y las 19 y en las playas, se contará con la cobertura de guardavidas de lunes a viernes de 14 a 19; sábados y domingos de 11a 19.

Desde el gobierno municipal, durante los últimos meses se realizaron mejoras en los accesos a las playas, la puesta en valor de los balnearios; se restauraron los sanitarios, se reorganizaron los puestos de guardavidas y se dispuso de un nuevo recorrido de residuos habituales los días sábados y domingos.