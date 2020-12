Cartelera virtual: películas, música y el último trabajo de Hugo Arana

LA “BRUJA” SALGUERO

La riojana “Bruja” Salguero, personal y potente voz de la canción folclórica actual, concretará hoy a las 22 su primer recital por streaming que, bajo el título “Para renovar los días”, tiene un significado especial para la intérprete “porque durante la pandemia murió mi papá y pensé que no iba a cantar más”.

Atravesada por esa sensación, la vocalista se presentará acompañada por el elenco de instrumentistas que la acompañan habitualmente: Lucas Homer en bajo, Jero Izarrualde en batería, Leo Andersen en guitarra, Julieta Lizzoli en teclados y Pablo Ponce en charango y vientos.

El concierto que lleva por título el nombre de una canción de su coprovinciano Juan Arabel se desarrollará desde las 22 con entradas a la venta en nubecultural.com e incluirá el estreno de la bella pieza “Tierra, tan solo”, de la colombiana Marta Gómez.

“MANK”: “EL” ESTRENO

Amanda Seyfried protagoniza junto a Gary Oldman “Mank”, la nueva película de David Fincher que llega hoy a Netflix, como uno de los estrenos más esperados del año.

El prestigioso cineasta responsable de títulos como ‘Seven’, ‘El club de la lucha’ o ‘La red social’ se adentra en la vida de Herman J. Mankiewicz, el autor que estuvo detrás del libreto de ‘Ciudadano Kane’, de Orson Welles, considerada una de las mejores películas de la historia del séptimo arte.

El filme, rodado en blanco y negro, ha sido concebido a partir de un guión escrito por su difunto padre, Jack Fincher.

“Trabajar con un maestro como David Fincher ha sido la mejor oportunidad en mi carrera”, aseguró Seyfried.

“MULÁN”

Yifei Liu, la actriz china que protagoniza la adaptación de acción real del clásico animado de 1998 que llega hoy al país directamente a la plataforma de Disney+, afirmó que se sentía “honrada” por encarnar al personaje que proviene de una leyenda tradicional de su país.

“Me siento honrada y creo que los actores, sin importar de donde provengan, merecen las mejores oportunidades de actuar y dejar que más personas los vean. Así que esta oportunidad es muy valiosa para mí”, dijo acerca de la posibilidad de ser la primera actriz asiática en liderar una cinta de Disney con actores.

“JOÃO GOULART EN ARGENTINA”

La serie del misionero Maximiliano González, “João Goulart en Argentina (La muerte de un Presidente)”, acerca del fallecimiento en Corrientes del mandatario brasileño derrocado por un golpe militar, se estrenará hoy a las 20 en canal Encuentro y también estará disponible de forma gratuita en la plataforma Cont.ar.

“Lo que realmente me interesaba de la historia de Goulart, su ascenso, la lucha por los derechos de su pueblo, y las conspiraciones entre las elites dominantes y Estados Unidos para derrocarlo, son elementos para contar Latinoamérica, en su permanente batalla cultural y política”, sostuvo González sobre esta producción.

“João Goulart en Argentina” fue uno de los últimos trabajos del fallecido Hugo Arana, quien interpreta al mandatario brasileño.

CLÁSICO, TANGOS, BOLEROS Y CANCIONES

Desde el Teatro de Cámara de City Bell, la Asociación Lumen Artis ofrecerá hoy a las 20 una nueva función por streaming que, en este caso, estará a cargo de Nicolás Favero Urbiztondo y Laura Manzanos. El pianista y la violinista ofrecerán un programa integrado por Sonata N°1 Op.78, de Brahms, y Chacona de la Partita N°2, de J.S.Bach.

La programación de la sala citibelense continuará mañana a las 20.30 con el espectáculo “Mil Canciones”, recital de tangos, boleros y canciones a cargo de Sonia Godoy y Juan Pablo Skrt, con el maestro Nacho Stoppani al piano.

Para más información sobre los eventos y cómo verlos desde cada casa, visite la página web del teatro o por email: info@lumenartis.org

HOMENAJE A ELSA PALADINO

A cinco años de la muerte de la soprano Elsa Paladino, artistas, amigos y familiares le rendirán un homenaje virtual.

Cantantes, pianistas, directores y familiares estrenarán un video que realizaron desde sus hogares, que incluye semblanzas, imágenes y música en su memoria.

El video se colgará en el canal de YouTube “Homenaje a Elsa Paladino” mañana a las 19 y estará disponible de manera gratuita.

“A SUITABLE BOY”

Dos respetados veteranos están detrás de “A Suitable Boy”, una serie limitada dirigida por la cineasta Mira Nair (“Monsoon Wedding”, “The Namesake”) y escrita por Andrew Davies (“Pride and Prejudice”, “House of Cards”). El drama, una adaptación de la extensa novela homónima de Vikram Seth, transcurre en India en la década de 1950 y sigue a un estudiante universitario que moldea su identidad mientras su país, recientemente independizado, hace lo mismo. El elenco, completamente indio, incluye a Tabu (“Life of Pi’’) y Tanya Maniktala. La serie se estrena el 7 de diciembre en Acorn TV.

TRÍO FAMILIA EN LA TV PÚBLICA

Mañana a las 19 el Trío Familia estará participando del programa de televisión “Unísono”, producido por INAMU y transmitido por la TV Pública.

Durante el envío, el grupo mostrará su último lanzamiento, “Un canto para mamá”, una composición del uruguayo Eduardo Mateo, “que arreglamos con la ocasión de nuestra participación en Arte por la Memoria y la Identidad Santiago del Estero 2019 , y que dedicamos a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo”, según contó Marcos Archetti, uno de sus integrantes.

La música del Trío Familia, que está integrado además por Ana Archetti y Mariano Tiki Cantero, se encuentra disponible en los canales de YouTube y Spotify de Trío Familia.