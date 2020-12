Por la noche los “boliches ambulantes” toman la calle y alteran barrios enteros

Los corren de un barrio y se instalan en otro. Los “boliches” a cielo abierto son, además, ahora, divertimento ambulante. En la zona aledaña al Bosque, con el ministerio de Seguridad y un sanatorio de referencias, no pueden descansar a la noche los jueves, viernes, sábados y si el lunes es feriado, tampoco el domingo. Y no son los únicos: cada fin de semana se suman nuevas zonas en las que los vecinos no pueden “pegar un ojo”.

Ocurre que la movida de jóvenes, en auto o moto, con la música a todo lo que da, gritos, explosiones de caños de escape, bocinazos, esa movida nocturna que durante casi toda la cuarentena enloqueció a los frentistas de la zona de la plaza Islas Malvinas, ahora altera el clima de la avenida 51 entre 1 y 2 y sus alrededores.

“Hace diez años que vivo en este barrio, en un noveno piso; siempre hubo picadas y descontrol, pero desde que los sacaron de la plaza Malvinas vienen acá, estacionan los autos en las dos manos de la avenida, con los parlantes a todo volumen, y aunque tengo doble vidrio parece que la música está adentro de mi casa”, planteó desesperada una de las vecinas afectadas por esta modalidad de entretenimiento de los más jóvenes y que, impulsada justamente por el fastidio que le provoca la situación, comenzó a convocar a vecinos para protestar contra de los disturbios y ruidos molestos nocturnos.

En la zona de la plaza Rivadavia se describe el más completo caos que se repite cada noche

En la zona se describe el más completo caos. Igual que lo que sucedía en la plaza Malvinas, que finalmente se erradicó con fuertes operativos de Control Ciudadano municipal, en los alrededores del paseo del Bosque los jóvenes que llegan en coches y motos toman bebidas alcohólicas y ponen música muy alta, algunas noches hasta las cinco de la madrugada. Casi nadie en varias cuadras a la redonda pega un ojo.

“Somos todas familias, vecinos que trabajamos, con hijos que estudian. Merecemos poder descansar y vivir medianamente tranquilos en nuestro barrio. La verdad es que no quiero tampoco que se vayan de acá y molesten en otros barrios. No tendrían que pasar esto en ninguna parte de la Ciudad”, aseveró la vecina.

La idea es movilizarse. Por eso, los vecinos que están al frente de la “contraofensiva” están yendo casa por casa para conocer la opinión de otros frentistas y organizarse con el reparto de panfletos en los domicilios y comercios del barrio y pidiendo de esa manera una solución a las autoridades comunales. “Pareciera que no hay ni un intendente ni inspectores de Control Urbano que logren terminar con esto, que va a producir una desgracia, porque los chicos manejas alcoholizados”, agregó la mujer.

Sin ir mas lejos, los vecinos de un sector del Bosque denunciaron que anteanoche fue un verdadero descontrol. Decenas de autos y motos se pasearon por ese espacio verde desde la noche hasta entrada la madrugada. Los llamados “cortes” de los motociclistas -esas explosiones que parecen tiros de armas largas- y las fuertes aceleradas de los automovilistas que se manejan en grupo, desvelaron a muchos vecinos que, según dijeron, hicieron las denuncias pertinentes en el 147 y no obtuvieron respuestas.

Una de las escenas se vivió frente a la Plaza Rivadavia, donde a pocos metros se encuentra el Instituto Médico Platense y el mismo Ministerio de Seguridad. Uno de los vecinos escribió cerca de la 1 de la mañana y dijo que “desde hace una hora se puede ver el ingreso incesante de vehículos al Bosque. Música y ruidos, y la autoridad competente cero acción. Esto no puede ser sin la complacencia de las autoridades. El ruido es infernal”. Luego contó que avanzada la madrugada “cerraron la entrada pero sigue la movida”, mientras que a las 4 volvió a escribir el mismo frentista para asegurar que a esa hora el barrio era “nuevamente zona liberada”.

“Aunque tengo doble vidrio parece que la música está adentro de mi casa”, dijo una vecina

Mientras que en Plaza San Martín, una vecina de 6 entre 50 y 51, también denunciaron que “no se puede dormir por los ruidos molestos y picadas”.

Por otro lado, desde otro sector del Centro también se quejaron: “Esto también pasa en diagonal 74 entre 48 y 11. Además las motos circulan por diagonal y no solo los fin de semana. Los jueves en las cervecerías hacen fiestas electrónicas”. Y agregaron que “varios vecinos del edificio tuvieron que malvender su departamento e irse. Y sin saber si los lugares nuevos no corren el mismo riesgo. No puede ser que la ciudad sea solo para la gente de los boliches. Tienen que llevar todos los boliches al Centenario o al Bosque, lugares donde no haya viviendas”.

En la misma zona, anteanoche la vecina Emma Laulhé, que vive en 11 entre 47 y 48, contó que en la parrilla ubicada debajo de su vivienda “tocó un grupo musical y sacaron las mesas a la calle”, y como no escucharon sus reclamos se cansó: “Subí a la terraza, prendí la manguera y los mojé a todos porque el ruido que hacían era insoportable y no podía dormir. Soy una persona mayor que no puedo estar padeciendo esto”. También sostuvo que llamó al 147 y a la comisaría Primera, pero no atendieron sus reclamos, “pero después llamé al 911 y vinieron enseguida”.

Parque Castelli es otro “imán” para estas juntas. Según los vecinos, el lugar predilecto para las movidas nocturnas es el sector de 65 entre 25 y 26.

DESACTIVARON CASI 500 JUNTADAS

Desde el Municipio, en tanto, informaron que durante los últimos 5 meses, se tomó intervención para desactivar 494 juntadas y fiestas clandestinas, una modalidad de los jóvenes que -consideraron- se incrementó como resultado del largo aislamiento por el COVID-19 y la consecuente suspensión de encuentros y eventos sociales. Por eso salieron a pedir mayor responsabilidad de los padres: “La responsabilidad empieza en casa”, sentenciaron.

“La pandemia del COVID-19 nos demostró la importancia que tiene asumir el compromiso de cuidarse a uno mismo y no sólo mediante el control del Estado. Y con este tipo de juntadas o fiestas ilegales sucede lo mismo, sobre todo en el momento sanitario que estamos atravesando”, enfatizó la secretaria de Convivencia y Control Ciudadano, Virginia Pérez Cattaneo.

En ese sentido, explicó que de la totalidad de los encuentros, en 76 de ellos se lograron desactivar a través del seguimiento de las redes sociales. “Creemos que además del compromiso de los jóvenes es importante que los padres les expliquen a sus hijos los riesgos que se enfrentan al acudir a estas reuniones multitudinarias”, remarcó.

Según el Municipio se desactivaron casi 500 juntadas clandestinas en los últimos 10 meses

Para desalentar estas improvisadas reuniones clandestinas y juntadas multitudinarias en casas, edificios y barrios cerrados, el Municipio dispuso ampliar hasta las 3.30 horas el horario de atención de los bares y restaurantes habilitados. “Además del riesgo que reviste participar de una fiesta sin habilitación, como faltas de medida de seguridad, malas condiciones edilicias y falta de salidas de emergencia, entre otras; este año se suma el riesgo de contagio del virus”, remarcó la funcionaria y añadió: “Entendemos la necesidad de socializar después de tanto tiempo de aislamiento y por eso, convocamos a la gente a que lo haga en lugares que resguarden su seguridad y su salud”.

En plena pandemia, con los boliches cerrados, este tipo de juntadas y fiestas clandestinas se han convertido en distintos distritos donde las reuniones masivas están prohibidas.

SOLO HASTA DIEZ PERSONAS

Vale recordar que, en La Plata, están permitidas las juntadas entre grupos de hasta 10 amigos o jóvenes con cercanía al aire libre o en ambientes bien ventilados que permitan cumplimentar con las medidas necesaria para evitar contagios. “Justamente por su carácter masivo, estas fiestas se transforman en encuentros con alto riesgo de contagio, en los que no están contemplada la prevención”, agregaron desde el Municipio.