Reto viral: dime cuántos lobos ves y te diré los rasgos ocultos de personalidad que tienes

Una infinidad de retos virales circularon por las redes sociales en tiempos de pandemia. La gente tuvo más tiempo para explotar el mundo virtual y es por eso que se encontró con estos juegos que llaman la atención.

Uno de ellos es este test que, además de ponerte a prueba, te va a mostrar los rasgos ocultos que tenés de tu personalidad en base a qué cantidad de lobos lográs ver en la imagen.

Se trata de una prueba psicológica de personalidad. En la foto hay 14 lobos pero no es correcta esa respuesta porque es probable que divises más o menos de esos animales. Todo depende de vos. A continuación, los resultados según los lobos que encuentres:

Si ves de 1 a 4 lobos: significa que sos una persona que retrata al mundo como un todo. No le prestás atención a los detalles y tenés una mirada global. Tomás decisiones rápidamente, aunque deberías detenerte en algunos detalles, ya que pueden ser importantes.

Si ves de 5 a 10 lobos: significa que sos una persona racional. No te detenés en gente que no vale la pena y no sos una persona constante. Te escapás de lo que no te gusta y a pesar de no parar nunca esto te puede jugar en contra.

Si ves de 11 a más lobos: significa que sos perfeccionista. Sos igual de exigente con vos y con la gente que elegís rodearte. Sos muy ordenado, por lo que es fundamental que te relajes. Nunca estas conforme con tu trabajo y este rasgo de tu personalidad te puede jugar en contra. A pesar de pensarlo mucho para tomar una iniciativa, cuando la conseguís siempre creés que podrías haber dado un poco más.