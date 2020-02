“Al punto le doy mucho valor”

Rosario

(Enviados especiales)

Frontal y directo como siempre, Mariano Andújar hizo un balance de lo que dejó la presentación de Estudiantes en esta ciudad, tras el 0-0 ante Newell’s en el Coloso Marcelo Bielsa. El referente principal de este plantel albirrojo optó por poner de relieve la mitad llena del vaso a la hora de valorar lo que fue el juego del equipo albirrojo y el punto que se trajeron hacia nuestra ciudad.

Sin entrar en el juego de reconocer un presunto (y dudoso) penal contra Maxi Rodríguez, “además no soy imparcial y jamás lo diría”, reconoció con franqueza, el guardameta se centró en el valor de haber rescatado un empate en un reducto complicado.

- ¿Qué valor le dan a la unidad que lograron en Rosario?

- Le damos mucho valor porque se logró un buen punto en una cancha difícil y contra un gran equipo como Newell’ s. Ahora dependerá de nosotros hacer valer el próximo lunes en nuestra cancha este punto logrado de visitante.

- ¿Cómo viste la jugada del final, la del presunto penal de Fede González con Maxi Rodríguez?

- La verdad que no llego a ver rápido la jugada, por lo que es difícil esgrimir una opinión. Aparte no soy imparcial, por lo que si fuera penal, te diría que no (sonríe).

- Igual si fue ya pasó la jugada y no se cobró...

- La verdad es que creo que el árbitro Abal hizo un partido bárbaro de principio a fin. Hay reclamos de los dos lados, como ocurre habitualmente, pero creo que se trata de un árbitro de una categoría diferente.

- ¿Puede ser que Maxi Rodríguez haya fingido un poco?

- Puede ser, pero la verdad que no lo sé, porque es una jugada muy rápida y no sé si lo habrá tocado antes o no, yo la verdad que no me di cuenta.

- Valoraste el punto logrado en una cancha difícil, pero ¿qué es lo que les faltó para lograr los tres?

- Tuvimos nuestra oportunidad en el primer tiempo para convertir y ponernos al frente en el marcador, pero creo que lo importante es sumar, mucho más si tenemos en cuenta que fue de visitante, en una cancha como esta, con todo el público en contra. Creo que siempre es importante arrancar pensando en ganar el partido, pero también entiendo que hay que ser inteligentes. Nosotros estamos en una situación en la que hay que sumar y ahora de local por supuesto que tenemos que conseguir los tres puntos, quizás arriesgando y exponiéndonos más, no lo sé, veremos cómo se da el trámite del partido, pero siempre de visitante hay que acostumbrarse a no perder, porque eso fortalece y en un punto ayuda en la tabla también.

- ¿En algún momento del partido sintieron que el equipo podía ir por un poquito más?

- No lo sé, yo creo que el equipo en líneas generales jugó bien. Los cambios fueron para ir para adelante, pero a veces los partidos se dan así. No hay que perder de vista que nos enfrentamos a un muy buen rival. Me plantean que quizás podríamos habernos llevado un poco más, pero no hay que perder de vista que también podríamos habernos llevado menos, entonces todo es muy relativo. Creo que los dos equipos hicimos un muy buen partido.

- ¿Este punto se podrá valorar más al final, cuando termine la Superliga y la Copa?

- Va a depender pura y exclusivamente de los que hagamos de local. Veremos en nuestro próximo partido en casa si podemos hacer valer el punto logrado de visitante. Por supuesto que es importante sumar de a tres, pero al mismo tiempo no perder siempre fortalece, arrancar una racha buena es importante y hay que mantenerse por esa línea.

- ¿Acostumbrarse a estar en este lugar de la tabla es positivo?

- Sí, pero también es te lo da la confianza y los resultados ayudan a que el equipo se vaya sintiendo más cómodo y más sólido, así que hay que mantenerse por esa líneas, hay que tratar de sumar siempre, en todas las canchas, todo lo que podamos. Después, cuando metés un batacazo, es importante haber sumado antes otras cosas. Creo que venimos bien, hay que seguir acomodando todo porque siempre hay cosas que mejorar, pero creo que el equipo está en crecimiento .

- Milito remarcó en la conferencia de prensa que el equipo está en deuda en la generación de juego: ¿coincidís?

-Si lo dijo él está bien, creo que manejamos bien el partido en general y que quizás de tres cuartos de cancha en adelante nos faltó. En la salida estuvimos bien, porque se hizo circular la pelota correctamente, aunque es verdad que nos faltó un poco más de profundidad. De hecho no hubo grandes llegadas de ninguno de los dos equipos. También hay que tener en cuenta que fue un partido cerrado, muy táctico, en el que hubo pocas situaciones de gol. La más clara la tuvimos nosotros, ellos llegaron con un par de centros, pero hay partidos que se dan de una manera y otros que se dan de otra. A nosotros en este nos costó en la faceta ofensiva, pero estuvimos muy ordenados y eso es importante.