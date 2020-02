Insaurralde y Massa llegan a Lotería, pero custodiados bien de cerca

Parece que luego de insistir con la apuesta, finalmente Martín Insaurralde y Sergio Massa pegaron un pleno. Es que si no hay cambios de planes de última hora, el intendente de Lomas de Zamora terminará quedándose con la presidencia de Lotería y el tigrense con la vice. Casi con forma de certeza, se dice que Omar Galdurralde estará a cargo del organismo, secundado por la massista Laura García. Pero todo indica que ambos dirigentes no tendrán un poder absoluto sobre una de las cajas más importantes de la Provincia. Es que hace ya algunas semanas el gobernador Kicillof y su jefe de Gabinete Carlos Bianco designaron como director ejecutivo a Juan Padín, que tiene amplios poderes para el manejo de Lotería. Una suerte de custodio celoso y fiel de los deseos del Ejecutivo en un área bien sensible.