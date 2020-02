Una joven denunció que fue abusada sexualmente por un policía en el Consulado de Paraguay en La Plata: "Me arruinó la vida"

Una empleada del Consulado de Paraguay de La Plata denunció penalmente y en redes sociales a un funcionario por abuso sexual, y dijo que "no va a callarse más" ya que el hombre "le arruinó la vida".

"Lo denuncio y lo grito desde el más profundo dolor, pero no puedo permitirme quedarme callada y que todo quede encerrado en las paredes del Consulado de Paraguay en La Plata", dijo la mujer de 21 años que se desempeña en tareas de limpieza dentro del Consulado, identificada con las iniciales AR en su cuenta personal de Facebook, que adjunta la imagen de la denuncia penal.

Según su relato, el 5 de febrero ella llegó a trabajar como todos los días alrededor de las 7 de la mañana y minutos más tarde un suboficial que se desempeña en el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional de la entidad, llamado Blas Benítez, la manoseó y abusó sexualmente de ella "denigrando" su condición de mujer.

"No me quiero callar, porque no voy a permitir que este señor por ser hombre salga impune después de haberme arruinado la vida. No me voy a callar por mi familia y por el honor de mi papá, no me voy callar por mi novio y tampoco me voy a callar porque muchas chicas como yo hemos sido abusadas y le tenemos que poner cara, nombre y apellido a estos violadores que andan arruinando mujeres en todos lados", posteó la mujer en redes.

La denuncia fue radicada en en la Dirección Departamental de Investigaciones La Plata y quedó a cargo de la UFI 16, del fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta

"Hice la denuncia penal, como corresponde, pero a través de estas palabras quiero que se enteren todos en la ciudad de La Plata, en toda la Argentina y en Paraguay. Tengo fuerzas para seguir adelante hasta las ultimas consecuencias, por mi dignidad y la de toda mi familia no voy a bajar los brazos", sostuvo la denunciante,

Pidió además, que con esta denuncia "se haga justicia" y "dejen de ensuciar mi nombre como lo hacen dentro del consulado defendiendo a ese violador".

Tras los hechos, el Consulado de Paraguay en La Plata emitió un comunicado en el que asume tener conocimiento de la denuncia y tras dar los nombres completos, tanto de la mujer como del acusado, informó que se reemplazó en el cargo a Benítez.

También en el mismo texto, aclara que AR desistió por "voluntad propia" de seguir trabajando en el Consulado y se pone "a entera disposición de la justicia" ante la investigación que inició la fiscalía.

Inmediatamente, la mujer respondió al descargo del Consulado y dijo que "protegieron" al acusado, y que a ella la revictimizaron y "estigmatizaron".

"Es verdad que me desvincule de mi trabajo en el consulado. Me violaron ahí adentro, a que victima le gusta volver al lugar donde la ultrajaron?", se preguntó la mujer en su cuenta de Facebook.

Por otro lado, en relación al cambio de cargo del acusado, la mujer sostuvo: "El consulado lo cambió de lugar al violador Benítez para protegerlo y a mi que soy mujer joven y personal de limpieza me sueltan la mano".

"Como victima de una violación me siento desprotegida y abandonada y como paraguaya hoy me dan vergüenza la actitud de estos funcionarios. No voy a parar hasta que Blas Benítez esté donde tiene que estar, preso", culminó.

En este marco, el consulado del vecino país comunicó que el acusado fue reemplazado y quedó "a entera disposición" de la Justicia.

En este sentido se informó que el consulado "proveyó a la justicia argentina el material fílmico solicitado y se puso a entera disposición para todo lo pertinente y necesario durante el debido proceso".