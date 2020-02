Usar la música para aprender, un recurso que gana espacio en el aula

Cuentan que en la antigua China nadie concebía la educación sin música. Incluso Confucio solía considerarla la segunda más importante de las seis artes esenciales en las que educar a los jóvenes, que eran: ceremonias, música, tiro con arco, conducción de carros, escritura y matemáticas. Mucho tiempo después, y avalado por una variedad de estudios científicos que señalan que la música tiene efectos positivos en el desarrollo cognitivo, creativo, intelectual y psicológico de los chicos, cada vez son más los especialistas en educación que refuerzan la importancia de valerse del poder de un instrumento musical o sus melodías para hacer más sencillo y fructífero el proceso educativo. ¿Un cambio de paradigma dentro de las aulas?

“Aprender a tocar un instrumento produce beneficios cognitivos claves, como por ejemplo una mayor comprensión del lenguaje y la mejoría de ciertas habilidades, como lo son la atención, la percepción y discriminación de estímulos, el autocontrol y la memoria de trabajo”, asegura la experta en educación Carla Chandía.

No muy distinto es lo que aporta la psicopedagoga Sonia Parodi, para quien incorporar instrumentos musicales a la clase “es un recurso cada vez más usado en los países nórdicos. No se trata de tener que aprender tal o cual instrumento sino utilizarlo como herramienta para incorporar un conocimiento. Podemos recurrir al laúd o a la citara no para que los chicos los aprendan a tocar pero sí, por ejemplo, para que conozcan algo más de las sociedades medievales donde su uso era cosa frecuente. Las opciones pedagógicas de ese estilo son infinitas y todas enriquecedoras”.

La influencia de la música en la humanidad es incuestionable. De todos modos, y al igual que otras actividades artísticas, nunca fue un factor que se destaque dentro del ámbito escolar, ya que a lo largo de la historia muchas instituciones educativas le brindaron menos importancia en comparación a otras asignaturas. De hecho, en muchos espacios se avanzó de manera gradual con la eliminación de las horas de música, por considerarla menos necesaria que matemática o literatura.

Sin embargo, décadas de investigaciones permitieron descubrir los efectos positivos que genera la música en el cerebro de los niños y las niñas, haciendo que la balanza se incline hacia la educación artística en general. Esta tendencia fue creciendo con el correr de los años al punto de convertirse en un tema de Estado, el cual creó un marco legislativo que establece la obligatoriedad de la educación artística en las escuelas, en todos sus niveles.

Además, desde el 2010, la educación artística es considerada en la Argentina como un recurso que favorece la construcción de conocimiento estético–artístico en las distintas instancias formativas y que posibilita un mayor y mejor acceso a la distribución y circulación de los bienes culturales de nuestro país. Es decir, les permite a los chicos acceder, ya sea como creadores o consumidores, a producciones artísticas de gran valor cultural.

“El acceso a la música, u a otro contenido artístico, mejora sustancialmente la incorporación de valores provenientes de una cultura propia, al servir como vehículo de transmisión de tradiciones y conocimientos. Asimismo, sabemos que los pueblos en sus orígenes (antes de la escritura) se comunicaban y contaban sus historias solo de manera oral”, remarcó Chandía.

En los últimos años, una gran cantidad de corrientes coincidieron en la importancia de integrar muchos contenidos que antes no eran tenidos en cuenta en la curricula escolar, entre los cuales se destaca la música. Cabe destacar que diversos estudios demostraron que los estudiantes que cuentan con educación musical tienen resultados más altos en materias como lengua y matemática, en comparación con aquellos que no tuvieron dicha enseñanza (ver aparte).

“El aprendizaje se sigue enriqueciendo mientras incorpore nuevos recursos pedagógicos”, aseguran los expertos, quienes no dudan en señalar a la música como una de las herramientas más poderosas y atractivas para inculcarles conocimientos a las nuevas generaciones.