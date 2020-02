Siguen los problemas por la escasez de agua en la Ciudad y los vecinos están hartos

Los problemas del servicio de agua potable no dan tregua a los vecinos y durante otra jornada de mucho calor, muchísimos usuarios reportaron a EL DIA que padecían falta total y baja presión de agua en sus viviendas.

Por ejemplo, Silvia de barrio Cementerio manifestó a través del Whatsapp de El Día (2214779896) que "queremos saber que es lo que pasa con el agua q no tenemos una gota, ya se han hecho las quejas pertinentes y no hay respuesta. Esto consideramos una estafa pagamos y no no tenemos el suministro correspondiente".

Cerca de esa zona, en Diagonal 74 y 30 había una pérdida considerable (ver foto) y Claudia, una vecina de ahí, dijo: "vemos hace varias horas semejante derroche y en las canillas no hay presión practicamente".

Otro usuario que vive a metros de esa esquina, expresó: "Los vecinos carecemos de presión de agua mientras vemos cómo nuestras calles rebozan del agua que nos falta".

Desde Altos de San Lorenzo también llegaron las quejas: "Siempre que empieza el verano tenemos el mismo problema. Y ahora hace más tres días que directamente no tengo agua en la red. Estamos todos los vecinos cansados de hacer el reclamo por teléfono y que nadie nos de una solución", dijo un vecino de la calle 78.

Anabel Ottino, una vecina de Tolosa también escribió expresando su descontento: "Continúa la falta de agua en 532 entre 4 y 4 bis. El problema comenzó en diciembre, alternando la bajísima presión con la falta absoluta, situación que se agudiza en los días de extremo calor. Es un trastorno que afecta absolutamente la vida cotidiana llevándonos, a pesar de que se nos cobra descaradamente por un servicio inexistente, a condiciones de vida literalmente infrahumanas. Cada vez que he reclamado a ABSA me dieron una explicación (excusa) diferente y supuestos plazos de solución que jamás se cumplen".

La misma vecina, agregó: "Siendo el agua un bien básico, es inadmisible que ni ABSA ni el correspondiente organismo de control, ADA, tomen medidas ni den respuestas. Me pregunto si el flujo de agua que nos falta en las canillas se subsana con flujo de dinero de ABSA a ADA, ya que es la única explicación que se me ocurre para explicar la absoluta pasividad de ADA ante las tropelías de ABSA. Esto literalmente sugiere CONNIVENCIA entre las autoridades de ambos organismos. Solicitaría que los responsables tengan la hombría de ponerse a la altura de las circunstancias y asuman su responsabilidad ante la ciudadanía, y en caso de no brindar ABSA una solución definitiva al tema, sea objeto de una sanción ejemplificadora por parte de ADA. Solo así podremos creer que no existe complicidad entre ambos".

Punta Lara fue otra de las zonas desde provinieron varios reclamos. Por ejemplo desde 9 entre 102 y 104 manifestaron que desde ayer no cuentan con servicio. Desde otros puntos de esa localidad, varios usuarios expresaron situaciones similares.