¡No podés! El ingenio para cuidarse del coronavirus que lleva a la ridiculez

El coronavirus ya es pandemia. Esa medida tomada por la OMS hizo que la psicosis por la enfermedad que ya mató a casi 5 mil personas en todo el mundo lleve a las personas a tomar recaudos. Claro que algunos son exagerados y hasta terminan pasando por ridículos.

Ya te contamos que por la crisis del papel higiénico hubo peleas en los supermercados. Ahora te mostramos las máscaras más ingeniosas para intentar darle batalla al covid-19:

Siempre me han entusiasmado las señoras que se ponen una bolsa en la cabeza cuando llueve, pero acaban de verse superadas por las señoras que se ponen bolsas en la cabeza cuando llega el coronavirus. pic.twitter.com/s3jt5uxfVT

No os lo vais a creer pero me acabo de encontrar a Walter White en el Mercadona pic.twitter.com/otLlCw9otn

Hoy he acompañado a mis abuelos a la consulta del oftalmólogo y me he encontrado esto. pic.twitter.com/NeveKBF704