Clubes de Alemania analizan reducir el sueldo de sus futbolistas

Los clubes de la Bundesliga, torneo en el que se desempeñan varios futbolistas argentinos, podrían recortar los salarios de los jugadores debido a la suspensión del torneo por el coronavirus.



El campeonato de fútbol alemán se encuentra suspendido hasta el 2 de abril, aunque no está definido que se retomen las actividades a partir de esa fecha.



Los clubes de la liga germana continúan abonando los sueldos de sus futbolistas, situación que es analizada por los dirigentes de las distintas instituciones debido a que ya no se generan ingresos por venta de entradas.



Otros de los puntos que toman en cuenta los directivos es la probable rescisión de los contratos de televisión y de publicidad.



"Si no se puede jugar nada más, es una posibilidad muy plausible, pero tenemos que esperar a ver cómo evoluciona la situación", dijo el director ejecutivo del Werder Bremen, Klaus Filbry, según consignó la agencia DPA.



"Si la temporada se puede jugar hasta el final, con o sin público, la situación también puede verse aliviada", agregó.



"Nuestros jugadores podrían tomar una decisión sobre ello, pero todavía es demasiado pronto para especular", expresaron, por su parte, las autoridades del club Mainz.



En el fútbol de Alemania juegan los argentinos Santiago Ascacibar (Hertha Berlin), David Abraham (Frankfurt), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund), Ezequiel Palacios y Lucas Alario (ambos en el Bayer Leverkusen).v