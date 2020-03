A. Fernández: "Si estamos unidos y cumplimos las disposiciones esto va a pasar pronto"

El presidente Alberto Fernández expresó hoy su agradecimiento a los argentinos por "haber comprendido y por permanecer en sus casas" y subrayó que "si estamos unidos y cumplimos las disposiciones, esto pasará pronto", en una publicación que realizó a través de Twitter, en el primer día del aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige desde el primer minuto de hoy.



"Gracias a todos y a todas por haber comprendido y por permanecer en sus casas. Si estamos unidos y cumplimos las disposiciones, esto pasará pronto. Le envío a cada uno y cada una mi abrazo a la distancia", posteó Fernández esta mañana desde la Residencia de Olivos, donde desarrolla el monitoreo y seguimiento de las medidas adoptadas para mitigar la propagación del virus en el país.

— Alberto Fernández (@alferdez) March 20, 2020



Previamente, también en Twitter, el jefe de Estado replicó un video de Mario Barassi, integrante de la banda musical Los Súper Ratones, interpretando un tema del álbum "Carrera de aviones".



"Canciones que curan y acompañan, para cuidarse entre todos. 'Un minuto es mucho tiempo' canción de #CarrerasDeAviones para estos días de estar acompañados de mucha música, recordar melodías como paisajes y quedarse en casa", expresó Barassi en el mensaje que fue retuiteado por el mandatario.



A la madrugada, tras la extensa jornada de ayer en la que había declarado la cuarentena preventiva y obligatoria en la residencia de Olivos tras reunirse con los gobernadores provinciales, Fernández también eligió la red social Twitter para intercambiar mensajes con los usuarios.



“No te olvides, quédate en tu casa”, le dijo el mandatario a uno de los usuarios que le había dirigido un mensaje.



Fiel a su costumbre de tener interacción directa con la gente a través de la red social, desde su cuenta personal -@alferdez- el jefe de Estado respondió mensajes a las dos de la mañana y, entre ellos, le envió un tuit al actor y director teatral José María Muscari.



Tras el discurso de ayer a la noche del Presidente, Muscari publicó: “Qué presidente tan en foco tenemos Argentina. Alberto Fernández te deseo toda la luz que necesitás para esta Argentina”.



Luego, el director teatral aclaró: “Los que me siguen hace años saben que no tengo identificación política con nadie, descreo de los políticos y nunca hice un tuit con ningún contenido político”.



Ante ese mensaje, Fernández le respondió: “Hoy más que nunca necesitamos de todos. Estar en foco es cuidarnos y cuidar al otro. De eso se trata. Si cada uno hace su parte, todos tendremos la tranquilidad de haber hecho lo correcto. Y entonces lo ingrato del momento será más fácil de sobrellevar”.



Otra usuaria identificada como ‘Ludmila’ escribió: “Nunca pensé que después de Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández) iba a admirar tanto a un presidente. 3 meses, 3 meses de gestión y cargaste un país destrozado al hombro, y la vas peleando mano a mano sin dejar de lado a tu pueblo. Te admiro. Te quiero Alberto Fernández. Me siento orgullosa de mi Presidente”.



Ante ese mensaje, el primer mandatario respondió: “Yo cuento con vos. Y vos contás conmigo. A la distancia te abrazo”.



Otra seguidora se sumó y también pidió “un abrazo”, ante lo que Fernández respondió: “Me voy a dormir. Antes te mando un abrazo a la distancia. Gracias por tu afecto. Y no olvides, quédate en tu casa”.



En el marco de estos mensajes, uno de los usuarios, identificado como Lucas Pecina, afirmó: “Extrañamos al Alberto puteador”; y el presidente respondió: “Ahora estemos unidos. Abrazo grande”.



En otra de las interacciones con una usuaria de Twitter, Alberto Fernández reconoció que la jornada de ayer había sido “un día largo”.