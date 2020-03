La ola de robos que motivó el corte de rutas y accesos

A raíz de los asaltos y robos que sufrieron en 2019, un grupo de quinteros de distintas localidades de La Plata decidió en noviembre cortar accesos a la Ciudad y el tránsito por ruta 36 y 66, ruta 36 y 44, ruta 36 y 520, ruta 2 y 36, ruta 6 y 44. Plantearon la necesidad de acentuar una política de prevención eficaz para combatir la ola delictiva y proteger la integridad física y los bienes de esos productores. La medida de protesta fue adoptada en el curso de una reunión a la que asistieron no sólo quinteros, sino también vecinos y comerciantes que fueron víctimas de delitos similares.

Una semana más tarde, en una finca de ruta 36 y 78, donde trabajan tres familias, dos delincuentes, uno de ellos encapuchado y ambos armados, le dispararon a agricultor en la pierna izquierda. Omar Antonio Cruz (30) es sordomudo de nacimiento y el dato no es un mero detalle. “Le pegaron y le dispararon porque no acató la orden de tirarse al piso”, le explicaría a EL DIA Nélida, su cuñada. La modalidad fue similar a la que tuvo lugar el domingo por la noche en 197 y 74: Cruz y otros quinteros cargaban un camión con mercadería cuando dos sujetos aparecieron en la tranquera. Las víctimas sospechan que un tercer individuo los aguardaba sobre la ruta en un vehículo. Para el hermano de Cruz, los asaltantes “vinieron por el conductor del camión”, porque primero lo encararon a él. Al joven lo obligaron a tirarse con una serie de trompadas, pero como eso no funcionó uno de los malvivientes le disparó. En medio del caos que se generó, los intrusos le manotearon la billetera al chofer y huyeron de forma apresurada por 78, en dirección a la ruta.

Esa misma semana, Trabajadores de la Tierra aseveraron que “tuvimos otros robos a compañeros en la ruta 6, en la 90 y ruta 36, y en 229 y 66, aunque ninguno tan salvaje como el de 78 y ruta 36”.