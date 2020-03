Italia y España marcaron nuevos récords de muertos en un sólo día

La pandemia de coronavirus, que ya ha matado a más 26.000 personas en el mundo, seguía propagándose imparable en Europa, donde Italia y España registraron un número récord de muertos en un día y el primer ministro británico Boris Johnson dio positivo.

El epicentro de la pandemia sigue en Europa con 313.801 casos oficialmente diagnosticados de los más de 572.000 de todo el mundo.

Al reportar ayer un récord de casi 1.000 muertos en 24 horas, Italia, que espera que el pico de decesos llegue en pocos días, lidera la siniestra lista con 9.134, seguida de España (5.128), que también registró una nueva marca con 769 fallecidos en un día.

Francia y Bélgica extendieron el confinamiento hasta, como mínimo, el 15 de abril, y el 18 de abril, respectivamente. Francia, que tiene más de 30.000 contagios, registró el jueves la muerte de una adolescente de 16 años, su víctima más joven del coronavirus.

Como prueba de que el virus no respeta clases sociales, el primer ministro Boris Johnson y su ministro de Salud, Matt Hancock, anunciaron que dieron positivo al virus.

