El sistema de salud, a prueba por la llegada del coronavirus

Un hombre de 43 años que estuvo de viaje por Europa y regresó al país el domingo a través del aeropuerto de Ezeiza es el primer paciente con coronavirus Covid-19 en la Argentina, según confirmó ayer el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.

El hombre estuvo entre el 19 y el 29 de febrero en ciudades del norte de Italia, donde se reportaron múltiples casos de coronavirus, y también de España, y a poco de llegar a Buenos Aires hizo una consulta médica por un cuadro de fiebre, tos y dolor de garganta.

De inmediato se pusieron en marcha los protocolos de tratamiento para este tipo de casos, y ayer quedó confirmado que se trató de un contagio de coronavirus, por lo que el paciente permaneció internado y aislado en una clínica del grupo Swiss Medical situada en el barrio porteño de Recoleta, aunque anoche fue trasladado al Sanatorio Agote, ubicado en el mismo barrio porteño.

En una conferencia de prensa ofrecida ayer mismo por la tarde en la cartera de salud, el ministro González García destacó que el paciente “colaboró intensamente con las autoridades” luego de que se le detectaran los primeros síntomas de la enfermedad.

El ministro explicó que “permanece internado” y sostuvo que “es un caso de intensidad leve” que afectó a “un pasajero que viajó en primera clase, lo que limita las posibilidades contacto”.

Fernán González Bernaldo de Quirós, ministro de Salud porteño, señaló que el caso “fue notificado por un establecimiento de salud privado de la Ciudad de Buenos Aires el lunes 2, el que aplicó de inmediato todos los protocolos apropiados y de manera segura”.

La empresa Swiss Medical emitió un comunicado en el que señaló que “en el día de la fecha Swiss Medical Center de Barrio Norte (sin conexión edilicia con la Clínica y Maternidad Suizo Argentina), ha confirmado el primer caso positivo de coronavirus a las autoridades, quienes ya lo han hecho público. La seguridad del paciente y de todo su entorno estuvieron absolutamente garantizadas de acuerdo a la preparación anticipada que esta organización estimó pertinente a partir de la detección de los primeros casos de este virus a nivel mundial”.

El ministro de Salud porteño dijo también que “el paciente está aislado, se le hicieron las tomas correspondientes y los análisis fueron llevados al Instituto Malbrán, y en menos de 24 horas se obtuvieron los resultados confirmatorios del coronavirus Covid-19”.

Tanto González García como Quirós afirmaron que “el paciente manifestó que no tuvo contacto social” desde que llegó de su viaje.

En tanto, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, explicó que el primer caso de coronavirus en la Argentina llegó importado desde Europa y que “el país continúa en etapa de contención con el objetivo de lograr la detección precoz, el estudio, el aislamiento de un eventual caso y el seguimiento estricto de sus contactos”.

También se indicó que se está realizando un seguimiento sanitario del resto de los pasajeros del vuelo de Alitalia en el que viajó el primer contagiado de coronavirus del país.

PREVENCIONES

Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de la consulta precoz ante la presencia de fiebre, síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta, dificultad para respirar) y antecedente de viaje a zonas con circulación viral o contacto estrecho con un caso.

“Es fundamental que las personas no se automediquen, no subestimen los síntomas, eviten el contacto con otras personas y hagan mención a la situación para la atención inmediata y la implementación de las medidas de control en los centros de salud”, agregaron.

El ministro González García concluyó que en todo el país, tanto el sector público, seguridad social y sector privado, se mantienen en estado de alerta y están siguiendo las recomendaciones vigentes ante esta serie de contagios en distintas partes del mundo.

En cuanto al paciente, antes de ser trasladado Swiss Medical aseguró que “se encuentra en buen estado de salud general y quedará internado hasta que lo definan las autoridades sanitarias”.

EL PROTOCOLO

El ministro de Salud porteño explicó a su vez que “se aplicó un protocolo de la ciudad de Buenos Aires en los hospitales públicos y privados, y en este caso particular, este primer caso apareció en el sector privado de salud, que tenía todos los protocolos apropiados y de manera segura”.

Vizzotti, en tanto, destacó que “el pasajero llegó el domingo 1 de marzo en un vuelo proveniente de Milán, y ahora el foco está en identificar a los pasajeros del avión”. El hombre estuvo 14 días en el norte de Italia, presenta un estado físico bueno y permanece internado para cumplir con el protocolo de aislamiento”.

En cuanto al accionar de la clínica privada que lo recibió, sus autoridades explicaron que “a partir de un caso sospechoso de coronavirus, se disparó el protocolo en el marco de lo acordado entre las autoridades nacionales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, responsables del área de Salud, enviándose en su oportunidad, las muestras correspondientes al Instituto Malbrán”.

Según se señaló, el hombre se acercó hasta la clínica Suizo Argentina en las últimas horas del mismo domingo en que arribó al país con un cuadro de fiebre y sintomatología respiratoria, y allí indicó que había estado de viaje por Europa durante las últimas semanas, que había volado desde Milán directo a Buenos Aires en primera clase, y tras ser revisado por los médicos quedó inmediatamente internado.

EL PRESIDENTE PIDIÓ NO ALARMARSE

También el presidente de la Nación, Alberto Fernández, se refirió al primer caso de coronavirus detectado en el país y sobre el particular pidió “no alarmarnos”, tras destacar que el paciente, internado “preventivamente” en cuarentena, fue “detectado a tiempo” y que “no tuvo vínculo” con otras personas.

“Al paciente lo detectamos con tiempo. Su internación es preventiva porque no tiene síntomas definidos. Viajó en primera y no tuvo vínculo con gente. No deberíamos alarmarnos, aunque sí estar atentos”, sostuvo el mandatario minutos después de la conferencia brindada por el ministro de Salud, Ginés González García.

Cambio de foco La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó anoche de que se registraban ya 90.870 casos confirmados de coronavirus en el mundo, de los cuales 1.922 correspondían a las últimas 24 horas. El 80 % de estos últimos se concentran en Italia, Irán y Corea del Sur. Los esfuerzos chinos por frenar el avance del virus han llevado a que el foco más preocupante esté hoy fuera de ese país.

Qué es el coronavirus Los coronavirus son “una extensa familia de virus” que causan infecciones respiratorias. El más reciente causa la enfermedad Covid-19 y era desconocido antes del brote que comenzó en Wuhan, provincia de Hubei, en China, en diciembre de 2019.

Síntomas Los síntomas más comunes son: fiebre, cansancio y tos seca. Aunque algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea, otras personas pueden no tener síntomas.

Contagio La enfermedad se propaga de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca cuando una persona infectada tose o exhala. “Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la Covid-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca”. También pueden contagiarse “al inhalar las gotículas que haya esparcido una persona con Covid-19 al toser o exhalar. OTRAS FORMAS DE CONTAGIO El riesgo de contraer la Covid-19 de alguien que no presente ningún síntoma “es muy bajo”, como lo es entrar en contacto con las heces de una persona infectada.

Riesgo Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes, “tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave”.