Pichot: “Si no apuesto al cambio para que el juego llegue a todos lados, me vuelvo a casa”

En medio de la Cuarentena y de una campaña política tan inusual como histórica, Agustín Pichot pateó el tablero y dejó la “comodidad” del sillón vicepresidencial que ocupa en World Rugby y competirá con el actual presidente de la organización: el inglés Bill Beaumont.

La elección se dará de forma virtual, conectando a todos los países que unen al mundo ovalado y literalmente el planeta se partirá en dos para elegir a uno u otro candidato. Como nunca antes, el Hemisferio Norte ve amenazada su hegemonía en el poder y un hombre del Hemisferio Sur cuanta con serias chances de “desbancar” al “poderío” de siempre. Y esa persona, es un argentino: Agustín Pichot. El ex capitán de Los Pumas, formado en el CASI, que tuvo una prolífica tanto en lo deportivo como en lo dirigencial.

Y justamente en la previa de la votación que se hará el próximo domingo (los resultados recién se difundirán el 12 de mayo), la reunión virtual de Consejo Directivo de World Rugby, dará mucho que hablar. Hay 51 votos en juego, por lo que se necesitan 26 para ganar. ¿Qué puede sumarle al rugby argentino el ascenso de Pichot si lo eligen presidente? Lo cuenta el protagonista en un mano a mano con este diario. El candidato Pichot dijo: “Este es un gran desafío, uno más, quizás de los más intensos que he tenido en mi vida. Pero lo estoy viviendo con mucha pasión y muy contento por todo el apoyo que estoy recibiendo aquí y alrededor del mundo. Es agotador porque atiendo a todo el mundo (NdelaR: luego de hablar con El Día, charló con The New Herald de Nueva Zelanda). Noto una energía especial hacia mi persona, mucho más de lo que esperaba, particularmente de todo lo que viene desde afuera; siento que es un gran momento para que las cosas cambien”.

“HAY QUE LOGRAR QUE EL JUEGO LLEGUE A TODOS LADOS”

En la continuidad de la charla, Pichot se refirió a uno de los ejes de su campaña, “#GlobalGame”…¿Pero qué es esto?: “Es justamente lograr que el juego lo puedan practicar todos y que las cosas sean más justas para todos. Que no esté más concentrado en un puñado de países. Estamos tratando que las cosas cambien a nivel global. Sin energía no podés engancharte en este tipo de movidas, desde chico siempre la tuve. Hay que hacer las cosas de manera diferente a como se vienen haciendo ahora y por eso con un grupo importante de dirigentes de todo el mundo, vamos por ello. Si ganamos, estaremos contentos, pero si perdemos, no habrá reproches porque, hemos hecho una gran campaña. Podré mirar a mi familia y explicarles que el sacrificio valió la pena”. A lo que agregó: “Ayer mi hija durante el almuerzo me dijo (en medio de la vorágine de atención a los medios el domingo le tocó hablar con los medios de Samoa y Fiji) `que bueno Papá que pudiste hacer la campaña al lado nuestro´ y sinceramente, eso me hizo todo más fácil y no hay dudas que sin esta Cuarentena, me hubiera alejado mucho de ellas y eso es algo que me molesta demasiado”.

IR POR EL CAMBIO Y ROMPER CON EL PARADIGMA NORTE-SUR

El que haya tenido la chance de estar alguna vez cerca de “Ficha”, que es como lo conocen muchos en el rugby, saben del vértigo que se emana alrededor de él y ante esto, “AP9” aseguró: “Nunca pensé en seguir sentado en una silla porque si eso seguía tal cual, me volvía a mi casa, por eso cuando surge la chance de ir por un mandato en el cual puedan hacerse los cambios globales que el deporte necesita, mi respuesta, obviamente fue positiva. Si no apuesto al cambio para que el juego llegue a todos lados, me vuelvo a mi casa”, sentenció.

Los votos de Estados Unidos y Canadá serán de vital importancia para la elección de Pichot. La influencia del dirigente argentino en toda América ha sido innegable y el tándem del inglés Beaumont junto al francés Laporte (la fórmula del poderoso consorcio de las Seis Naciones) no le garantiza nada a la región y no solamente eso, en otra parte de su estrategia electoral, han seducido tanto a Sudáfrica como Japón con futuras intervenciones en sus torneos. Justamente ahora.

“Cuando surgió la chance de ir por un mandato en el cual puedan hacerse cambios globales, no lo dudé”

Agustín Pichot,

Candidato a presidir la World Rugby

“Yo disfruto lo que me toca a mi manera, comer sanguches de miga en el VIP me aburre. Vivo todo esto con muchísima intensidad. Es mi forma. El rugby es ver como disfruta la gente del espectáculo que se puede armar, ver a los jugadores en la previa, en fin. Ahora me toca disfrutar desde otro lado; tuve la suerte de jugar cuatro mundiales con Argentina y no me ha quedado nada por hacer desde mi función adentro de la cancha. Pero la historia ahora es otra, Si me toca ser presidente, habrá que analizar como primera medida cómo ha quedado todo después del paso del Coronavirus y cómo quedó la relación con los dirigentes, porque se politizó mucho todo y para hacer los cambios que se necesitan, es necesaria la presencia de todos”, comentó Agustín Pichot.

Y respecto a la gran crisis que afecta al mundo por la Pandemia de Coronavirus, Pichot explicó: “Nadie está preparado para enfrentar algo tal cual está sucediendo ahora, la coyuntura es realmente muy, muy complicada. Ahora es muy importante escuchar, ver lo que siente la gente, porque en definitiva todo va a ser una consecuencia de cómo actúen todos. Ahora el deporte es secundario, hay gente muriéndose y eso es realmente tremendo. Hay que tener un gran equipo alrededor para tomar las decisiones correctas y si me toca estar, te aseguro que lo tengo”, aseguró el dirigente argentino.

“OJALÁ ME TOQUE SER EL ARTÍFICE DEL CAMBIO QUE EL RUGBY NECESITA”

A lo que añadió a como sigue todo después de las elecciones: “Ahora está esto. Las competencias, el trato con los jugadores, en fin las cosas que atañen al juego, vendrán después. No esperaba que Bernard Laporte se alineara en la vereda de enfrente (inicialmente apoyó a Pichot) como tampoco esperaba el apoyo de Clive Woodward (ex DT inglés campeón del mundo con La Rosa en 2003), pero esto es política… ¿Qué le vamos a hacer? Todo lo que ha pasado en estas últimas dos semanas ha sido una locura, realmente es una ola positiva. Es agotador, pero realmente me gustó. Ojalá me toque ser el artífice de ese cambio que el deporte necesita”, afirmó el ex capitán de Los Pumas.

EL CRECIMIENTO EXPONENCIAL QUE TUVO EL RUGBY FEMENINO

El rugby practicado por las mujeres ha tenido una explosión en cantidad de jugadoras, increíble. El volumen de chicas que empezaron a practicar rugby ha crecido exponencialmente en los últimos años; hoy practican en nuestro país el deporte de la ovalada 5154 mujeres, mientras que en el último relevamiento hecho en el 2012, había solamente 492 chicas jugando al rugby y Pichot, respecto a la temática dijo: “El proceso de incorporación de las mujeres al deporte fue exponencial, el trabajo, que venía de antes, luego de un plan que hicimos con Gerardo Werthein (actual presidente del Comité Olímpico Argentino desde el 2009) realmente fue muy positivo y las cosas han dado muchos frutos, el círculo se hizo virtuoso; la transformación está en marcha y el objetivo final es que las chicas jueguen en todas las modalidades posibles, el cambio se hizo y eso es positivo. No sé si corresponde al momento en el cual las mujeres están ganando espacios en la sociedad, lo cierto es que si lo sumamos al empoderamiento que están teniendo las mujeres y eso suma para ir para adelante, bienvenidas sean esas condiciones. Si todo es para sumar, que se vengan. Todo lo que sea igualdad, cuenta con mi apoyo”, analizó el dirigente que aspira a convertirse en el primer presidente de World Rugby que proviene del Hemisferio Sur.

“Hay que tener un gran equipo para tomar las decisiones correctas. Y te aseguro que lo tengo”

Agustín Pichot,

Candidato a presidir la World Rugby

Finalmente Pichot desgranó conceptos fieles a su ADN: “El tiempo para mí es importantísimo, es fundamental; cada minuto que no estoy junto a mi familia o mis amigos, realmente tiene que valer la pena y ser aprovechado al máximo. Si tengo que calentar una silla, me corro y me voy. Tengo mucha paz interior. Medito mucho, disfruto a mis hijas, quiero ser buen papá, buen amigo, buen compañero. Ese es mi estado de relax. Quiero ser mejor cada día que vivo”.