El Campo pide revisar las retenciones por la caída del precio de la soja

La pandemia generada por el brote de coronavirus repercutió fuertemente en la producción argentina, principalmente. En el último mes sus valores se derrumbaron en todo el mundo, a tal punto que la soja y el trigo casi que se comercializan al mismo valor.

El pasado lunes fue el día de mayor efecto negativo de la abrupta caída de los valores del petróleo en los precios de los granos y la soja. Al punto que los contratos con vencimiento de mayo de este año del trigo superaron por primera vez a los de la oleaginosa.

Por eso, desde la Mesa de enlace consideran que Alberto Fernández debería rever las retenciones. Hoy por hoy el 33% de la exportación de la oleaginosa es el derecho puesto por el gobierno nacional. En los últimos días creció la tensión entre las partes.

De todos modos hoy fue un buen día para el Campo, ya que la soja y el maíz cerraron con subas en sus cotizaciones en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) impulsados por una mayor demanda por parte de las fábricas y la apertura de nuevas posiciones.



Así, la soja disponible subió US$ 5 y se ubicó en US$ 205 la tonelada.



La oferta abierta de maíz condición contractual también creció US$ 5 y se ubicó en US$ 120 la tonelada, mismo precio para la entrega en mayo y entre el 15 de mayo y 15 de junio.



Para la descarga en junio, el precio se ubicó en US$ 118; julio y agosto, US$ 113; septiembre, US$ 115; octubre, US$ 117; y noviembre, US$ 119.



El trigo con descarga en mayo y junio tuvo una baja en las ofertas de US$ 5 y se ubicó en US$ 185 la tonelada.



Por el cereal con entrega entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre se ofrecieron US$ 170 la tonelada; noviembre y diciembre, US$ 165; entre el 15 de diciembre y el 1 de enero, US$ 168; enero, US$ 170; y febrero, US$ 173.



Por último, el girasol subió US$ 5 y concluyó la jornada a US$ 245 la tonelada.